سهراب قاسمی وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه شهروندان البرزی کالاهای دارای شناسنامه تولید خریداری کنند، اظهار داشت: مصرف کننده باید کالاهایی را که خریداری می‌کند دارای استانداردهای لازم باشد بنابراین یک کالا باید دارای شناسنامه تولید و آدرس باشد.

وی گفت: هر فردی که طبق قانون صنفی قصد دارد کسب و کار تجاری انجام دهد در درجه نخست باید از دستگاه ذی ربط مجوز لازم را اخذ کند، به عنوان تولیدی پوشاک باید به اتحادیه مربوطه خود برای گرفتن پروانه مراجعه کند که اگر فردا مشکل و مسائلی پیش آمد قابل پیگیری باشد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: واحدی که در حوزه مواد غذایی فعالیت دارد علاوه بر اخذ مجوز از صنف و واحد مربوطه باید مجوز بهداشتی نیز بگیرد بنابراین آن واحد باید دارای پروانه و کد بهداشت باشد.

واحدهای تولیدی که قصد دارند فعالیت کنند باید زیر چتر قانون باشند

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی که قصد دارند فعالیت کنند باید زیر چتر قانون باشند، افزود: واحد تولیدی که قصد دارد یک کسب و کار انجام دهد بدون نظارت و کنترل و صدور مجوز امکان پذیر نیست.

قاسمی وند تاکید کرد: کالایی که تولید می‌شود باید دارای شناسنامه باشد تا اگر مشکلی وجود داشته باشد قابل پیگیری و رسیدگی باشد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: ممکن است فردی قصد داشته باشد با اسم تقلبی و سوء استفاده از نام یک کالای دیگر تولید کند بنابراین هر فردی باید عوارض شهرداری، حق و حقوق خود را پرداخت کند تا در یک فضای سالم رقابت کند.

صدور مجوز فعالیت در کوتاهترین زمان ممکن

قاسمی وند به واحدهای تولیدی زیر زمینی توصیه کرد: افرادی که به صورت غیر قانونی فعالیت کنند به اتحادیه و وصنف مربوطه خود مراجعه کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای آن‌ها مجوز صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۵ اتحادیه در کرج فعال است، اضافه کرد: این اتحادیه‌ها تمام واحدهای تولیدی و خدماتی‌ها زیر مجموعه‌های خود را پوشش می‌دهند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه اگر واحد تولیدی به اتحادیه خود برای اخذ مجوز مراجعه نکنند، اخطاریه دریافت خواهد کرد، گفت: هر اتحادیه‌ای دارای بازرس است که واحدهای بدون پروانه را شناسایی و اخطار پلمپ برای این واحد‌ها صادر می‌کند.

قاسمی وند تصریح کرد: این اخطاریه به مدت یک هفته است که فرد باید برای تشکیل پرونده و صدور مجوز به اتحادیه مربوطه مراجعه کند و طبق ضوابط قانونی پروانه صادر می‌شود.

پلمپ واحدهای تولیدی بدون مجوز در استان البرز

وی ادامه داد: اگر فرد بعد از یک هفته هم به اتحادیه مراجعه نکند، بازرس به همراه نیروی انتظامی و اماکن برای پلمپ واحد غیر مجاز اقدام خواهند کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: بنابراین هر فردی قصد دارد قانونی کسب و کاری را انجام دهد باید حق و حقوق آن را پرداخت کند.

قاسمی وند افزود: به عنوان مثال اگر فردی قصد دارد از اتوبان ساوه و یا تهران به قم استفاده کند باید عوارض آن را پرداخت کنید.

عوارض صدور مجوز زیاد نیست

وی با بیان اینکه عوارض صدور مجوز واحدهای تولیدی نیز زیاد نیست، اضافه کرد: حداکثر قیمت این عوارض ۳۰۰ هزار تومان و کمترین آن ۵۰ هزار تومان است که واحد تولیدی به مدت ده سال زیر چتر قانون می‌تواند فعالیت قانونی انجام دهد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: یک واحد تولیدی استانداردهای داخلی و خارجی را رعایت می‌کند و کالا با کیفیت تولید می‌کند و از طرف دیگر یک واحد تولیدی دیگر بدون رعایت استانداردهای لازم و با سوء استفاده از نام کالای دیگر اقدام به تولید کالا مشابه می‌کنند که این امر تخلف است و کالای تولید شده ممکن است معیوب و به مصرف کننده صدمه بزند.

قاسمی وند تصریح کرد: این کالای معیوب باعث بدبینی در ذهن مصرف کننده می‌شود بنابراین صدور مجوز سبب می‌شود که کنترل و نظارت بر واحد‌ها به خوبی انجام و از تخلف جلوگیری شود.

مصاحبه: مهدی دهقان