مسئول يادمان شهداي شلمچه: نه يكبار، بلكه صد بار ديگر هم مي گويم جامي در شلمچه نيست/ لازم باشدخيلي مسائل را بازگو مي كنم

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازانتشار خبرگروه ورزشي خبرگزاري" مهر" مبني بر بازپس گرفتن جام قهرماني چهارمين دوره رقابتهاي ليگ برتر توسط باشگاه فولاد، مديرعامل اين باشگاه با صدوربيانيه اي منكرچنين اقدامي شد. دربخشي از جوابيه مسعود رضاييان آمده است : « طرح چنين اتهام سنگيني از زبان كسي كه هم سيد است و هم مرتضي و هم خليل ( " مهر" : منظور مرتضي خليلي مسئول يادمان شهداي شلمچه است) و درمقام با ارزشي همچون مسئول يادمان شلمچه قرارگرفته بسيارسنگين و غيرقابل باوربود. خوشبختانه با تماسي كه با نامبرده بعمل آمد ( " مهر": منظورمرتضي خليلي است) ايشان منكر بيان چنين اظهاراتي شدند كه پيگيري قانوني موضوع هم براي باشگاه و هم براي فرماندهي بسيج خوزستان و هم مسئولين يادمان شلمچه محفوظ است.»

مسعود رضاييان دربخش ديگري از اين جوابيه خود تاكيد مي كند كه جامي كه دوستان درباشگاه فولاد مشاهده مي كنند جام قهرماني فولاد نيست بلكه جامي است كه تيم جوانان اين باشگاه به واسطه نايب قهرماني در مسابقات جوانان كشور بدست آورده اند كه شكل و شمايل و ظاهري صدرصد مشابهي با جام قهرماني دارد.

رضاييان دراين جوابيه مشخص نكرده بالاخره جام در شلمچه باقي مانده است يا بازگردانده شده است. اما ظاهرا منظور ايشان اين است كه جام همچنان در شلمچه است و از جايش تكان نخورده!

مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان درحالي دراطلاعيه خود اظهارات خليلي دراين مصاحبه را از قول وي تكذيب كرده است كه مسئول يادمان شهداي شلمچه در گفت و گوي مجدد با خبرنگار" مهر" نه تنها بر اظهارات اوليه خود تاكيد كرد بلكه عنوان نمود اگر مسئولان باشگاه فولاد بخواهند به اين روال ادامه بدهند برخي مسائل ناگفته مربوط به اين مراسم را بازگو خواهد كرد.

مرتضي خليلي درگفت وگوي خود با خبرنگار" مهر" تاكيد كرد: من هنوزمصرانه روي حرفم ايستاده ام و درتماس مسئولان باشگاه فولاد نيز تاكيد كردم نه يكبار بلكه صد بار ديگرهم اعلام مي كنم هيچ جامي درشلمچه نيست.

مسئول يادمان شهداي شلمچه در ادامه تصريح كرد: من به هيچ وجه مصاحبه قبلي ام را تكذيب نمي كنم و بازهم مي گويم كه جامي در شلمچه نيست و مسئولان فولاد بايد آنرا به جاي اوليه اش بازگردانند.

مرتضي خليلي تصريح كرد: مطمئن باشيد به هنگام بازگرداندن اين جام به شلمچه از كليه خبرنگاران رسانه هاي گروهي و صدا و سيما دعوت خواهيم كرد تا اين مراسم را پوشش دهند.

وي در پايان تاكيد كرد: اگر مسئولان باشگاه فولاد بخواهند به اين روال ادامه دهند برخي مسائل ناگفته اين مراسم را در اختيار رسانه هاي گروهي قرارخواهم داد.

لازم به ذكر است كه نوار مكالمات خبرنگار" مهر" با مسئول يادمان شهداي شلمچه درگروه ورزشي موجود است.