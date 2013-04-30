به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسماعیلپور صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان دشتستان، اظهار داشت: در حالی که 453 فرصت شغلی توسط این اداره در سال گذشته تعهد شده بود، 482 فرصت شغلی در شهرستان دشتستان ایجاد شد که حاکی از تحقق 106 درصدی ایجاد فرصتهای شغلی در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه مشخصات افراد مذکور در سامانه رصد ثبت شده است، افزود: مولد و پایدار بودن فرصت شغلی از مهمترین ویژگیهای این فرصتهای شغلی ایجاد شده است که میتواند تاثیر بسیار مهمی در امنیت شغلی این افراد داشته باشد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار و نظارت بر شهرها و بخشهای مختلف این شهرستان، افزود: توزیع اقلام مختلف در بازار و رضایتمندی مردم در دستور کار این اداره در سطح دشتستان قرار دارد.
وی به اقدامات نظارتی این اداره در دشتستان اشاره کرد و بیان داشت: بازدیدهای مستمری طی یک ماه اخیر بازدید از میدان میوه و ترهبار، سردخانه مرکزی نگهداری میوه طرح تنظیم بازار، بازار روز، نانواییها، شرکتهای شهرک صنعتی برازجان، پاساژهای سطح شهر و همه بخشهای شهرستان صورت گرفته است.
اسماعیلپور با اشاره به کیفیت تنظیم بازار طرح ویژه نوروز یادآور شد: مقدار 300 تن مرغ منجمد، 30 تن گوشت برزیلی، 60 تن سیب، 120 تن پرتقال و 250 تن برنج وارداتی در سطح شهرستان در فروردین امسال توزیع شده است.
وی در ارتباط با برگزاری نمایشگاه نیز ابراز داشت: نمایشگاه بهاره دشتستان در 90 غرفه با محوریت توزیع کالاهای اساسی مانند مواد لبنی، قند و شکر، روغن و مواد شوینده، پوشاک و ... با نرخهای مصوب و تحت نظارت ویژه بازرسین به مدت 15 روز در مرکز شهرستان دشتستان برگزار شد.
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