18 جشنواره فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون چهار جشنواره برگزار شده است، بیان داشت: جشنواره استانی قاب عکس سوخته، جشنواره مجسمه های نمکی، جشنواره رستاخیز شن ها و جشنواره ملی گرافیک خلیج فارس در استان برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر استان خبر داد و افزود: جشنواره مد و لباس ایرانی برای اولین بار در استان برگزار می شود.

وی با اشاره برگزاری جشنواره موسیقی سنتی در استان در بهمن ماه سال جاری گفت: مکتب خانه موسیقی مقامی نیز در استان راه اندازی خواهد شد.

مطهری فر با بیان اینکه جشنواره انتخاب کتاب سال از دیگر جشنواره های پیش بینی شده برای سال جاری است، تصریح کرد: جشنواره ملی قربان تا غدیر به مانند سالهای دیگر در این استان برگزار می شود.

10 نشریه خراسان جنوبی در نوبت تائید

وی در ادامه با اشاره به فعالیت 54 نشریه علمی و تخصصی در استان گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات کاغذ د که در سال گذشته داشتیم نتوانستیم حمایت خوبی را از نشریات استان در سال گذشته داشته باشیم که امیدواریم در سال جاری این حمایتها افزایش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: 10 نشریه در استان در نوبت تائید هستند.

وی با اشاره به فعالیت 12 نمایندگی نشر در استان گفت: در سال جاری کارگاه های آموزشی روزنامه نگاری را با حضور استید برجسته کشور در استان برگزار می کنیم.

وی از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در هفته اول آذرماه سال جاری در استان خبر داد و بیان کرد: استقبال مردم استان از نمایشگاه کتاب در سال های گذشته چشمگیر بوده است و امسال نیز این نمایشگاه را برای علاقمندان به کتاب برگزار می کنیم.

مطهری فر با اشاره به افزایش 20 درصدی فروش کتاب طی سال گذشته در نمایشگاه کتاب این است، افزود: بیش از 240 میلیون کتاب در این نمایشگاه با تخفیف 40 درصد به فروش رسیده است.