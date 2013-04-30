پخش رادیو دانش در سراسر کشور/ حلقه اتصال بین تولید کننده و مصرف کننده علم

به گزارش خبرنگار مهر، با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر گسترش علم و فناوری و لزوم توسعه دانش و پژوهش برای پیشرفت و تعالی کشور از مدت ها قبل جلسات متعدد کارشناسی در حوزه برنامه ریزی سازمان صدا و سیما برای راه اندازی شبکه ای که بتواند پاسخگوی نیاز مخاطب های خاص خود در حوزه های دانش، تاریخ، دفاع مقدس، آموزش مهارت، دانشگاه و دانش آموز باشد، برگزار شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده در این جلسات و هم اندیشی مدیران مروبطه سرانجام در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری رادیو دانش با هدف ایجاد بستری مناسب برای تولید و گسترش علم، دانش و فناوری با قرار گرفتن بر روی موج اف ام ردیف 91/5 در پایتخت و ردیف 107/6 در استان البرز در مرحله آزمایشی به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان دومین شبکه سراسری در خارج از پایتخت آغاز کرد.

در افق برنامه ریزی های سازمان صدا و سیما شبکه های سراسری رادیو باید به عدد 50 شبکه ارتقا یابد و بر اساس این سیاست است که شبکه ها بر اساس نیاز جامعه و مخاطب برنامه ریزی شده و بر روی موج رادیویی قرار می گیرند که رادیو تخصصی دانش نیز از جمله این شبکه ها به شمار می رود.

شبکه سراسری رادیو دانش که از امروز نیز به وسیله گیرنده های دیجیتال قابل دریافت است در حال حاضر با پخش 6 ساعت برنامه در حوزه های دانش، تاریخ و ... از ساعت 14 تا 20 شب در عمر کوتاه فعالیت خود، توانسته است جوابگوی مخاطبانی باشد که علاقمند به این رسانه دوست داشتنی و برنامه های دانش محور هستند.

این شبکه رادیویی جزو معدود شبکه های تخصصی سراسری است که از ابتدا، فعالیت 24 ساعته برایش تعریف شده است، این موضوع و همچنین حضور پرویز کرمی مشاوری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، محمد مهدی نژاد معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، محمد رضا رحیمی رئیس پژوهشکده سرامیک کشور به همراه پروفسور شفیعی رئیس جمعیت ایرانی پیش برد ارتباط صنعت و دانشگاه در مراسم افتتاح این شبکه نشان از جایگاه و اهمیت شبکه تخصصی رادیو دانش دارد.

رادیو دانش حلقه اتصال بین تولید کننده و مصرف کننده علم است

علی سیفی مدیر شبکه رادیو دانش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رادیو دانش حلقه اتصال بین تولید کننده علم و مصرف کننده آن است، اظهار داشت: برنامه سازی در حوزه های علمی و دانش محور با توجه به افق 1404 یکی از سیاست های کلی و راهبردی در رادیو دانش به شمار می رود و تمامی برنامه سازان این شبکه در تلاش هستند با ساختن برنامه های محتوایی شکاف بین صنعت و دانشگاه را پر کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر برنامه های این شبکه آموزشی خواهد بود، ادامه داد: رادیو دانش تعریف خاصی دارد و دارای مرزهای مشترک با دیگر شبکه های تخصصی رادیو در حوزه های اقتصاد، کسب و کار، سلامت و ... است.

سیفی گفت: ورود ما به حوزه های تخصصی مانند اقتصاد و برنامه سازی آموزشی در این حوزه به گونه ای خواهد بود که نوعی هم پوشانی با این شبکه های تخصصی نداشته باشد، در واقع وظیفه اصلی ما ایجاد حلقه اتصال بین صنعت و دانشگاه است.

مدیر شبکه رادیو دانش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید از دانش تولید ثروت کنیم، اظهار داشت: رسانه ها نقش موثری را در پیگیری مطالبات رهبر انقلاب در خصوص دانش ایفا خواهند کرد و ما نیز امیدواریم در این شبکه رادیویی با بهره گیر از نیروهای جوان و متخصص برنامه های راهبردی و کارآمد بسازیم.

وی در خصوص دیگر برنامه های این شبکه گفت: ساختن برنامه های میدانی در دانشگاه های کشور و پارک های فناوری، حضور در بین دانشجویان و دریافت ایده های نو از زبان آنها نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که در آینده نزدیک در رادیو دانش اتفاق خواهد افتاد.

سیفی با دعوت از کارشناسانی که به کار اجرا علاقمند هستند، گفت: یکی از سیاست های رادیوهای تخصصی استفاده از کارشناس مجری در برنامه ها است که این امر موجب اجرای برنامه هایی با ایده و محتوای قوی خواهد شد.

مدیر شبکه رادیو دانش افزود: از تمامی کارشناسان جوانی که علاقمند به اجرا در برنامه های رادیویی هستند دعوت می کنم تا پس از موفقیت در مراحل تست های گویندگی با حضور در رادیو دانش ما را در پیشبرد اهدافمان یاری کنند.

وی در پایان اعلام کرد: در آینده ای نزدیک برای دریافت این شبکه رادیویی در استان البرز فرکانسی قوی تر تدارک دیده خواد شد.