روابط ایران با ترکیه تاریخی و ریشه دار است

لوو نت گمرکجو سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز در سفارت ترکیه در تهران برگزار شد ضمن قدردانی از میهمان نوازی مقامات ایرانی با اشاره به گفتگوهای خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: درباره موضوعات مختلفی از جمله روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها گفتگو کردیم.

به گزارش خبرنگار خبر گزاری مهر وی همچنین از طرح موضوع تبادلات و همکاری رسانه ای و فراهم آوردن امکانی برای مصاحبه خبرنگاران دو کشور با مقامات خبر داد.

به گفته وی در مذاکرات انجام شده اولویت با موضوع همکاری های دو جانبه بوده است.

گمرکجو در پاسخ به سئوالی درباره روند مذاکرات دولت ترکیه با پ ک ک اظهار داشت: این روند در حال انجام است و ترکیه با تکیه بر ظرفیتهای داخلی خود به دنبال حل مشکل است اما در سطح منطقه ای و در راس آنها دوستان منطقه ای نیز این روند رصد می شود و ما با احترام این را درک می کنیم.

وی تاکید کرد: روند مذاکره با پ ک ک هیچ تمدیدی برای منطقه و همسایگان ترکیه نخواهد شد بلکه نتیجه آن استقرار ثبات و امنیت در منطقه خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه افزود برای حل مسائل سوریه یک فرمول پیشنهادی از سوی ایران، عربستان، ترکیه و مصر مطرح شده و در این چارچوب دیدار و گفتگوهایی نیز انجام گرفته است که آخرین آن دیدار مقامات این چهار کشور در نشست سازمان همکاری های اسلامی بوده است. ترکیه از هر فرصت و امکانی برای حل مشکل در این راستا حمایت می کند.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در پاسخ به سئوالی که درباره مناسبات ایران و ترکیه پس از بحران سوریه مطرح شد افزود: روابط ایران بو ترکیه سابقه ای طولانی داشته و تاریخی است چرا که این روابط سابقه ای طولانی داشته و تاریخی است و تکیه بر روباط دو ملت دارد با نگاهی به گذشته می بینیم که گاهی بین دو کشور اختلافاتی بروز کرده است اما هیچگاه این اختلافات به بدنه مناسبات دو جانبه آسیبی نرسانده است. در حال حاضر نیز وضع بر همین منوال است و هر چند اختلافاتی در نوع نگاه دو کشور به سوریه وجود دارد اما همکاری ها به قوت خود باقی است.

وی تاکید کرد: در گذشته ای نه چندان دور حجم مبادلات دو کشور از ده میلیارد دلار 23 میلیارد دلار رسید است که این نشانده روابط دوستانه و عدم تاثیر مسائل دیگر در این روابط است.

گمرکجو در ادامه اظهار داشت: در باره سوریه نیز با وجود تفاوت دیدگاهها از حل مسائل از راه گفتگو حمایت می کنند.

این مقام وزارت خارجه ترکیه درباره استقرار موشکهای پاتریوت در مرز سویه بیان کرد: در این مورد به نظر می رسد سوء تفاهماتی به وجود آمده است من شفاف می گویم که این سامانه برای تهدید علیه هیچ کشوری در منطقه مستقر نشده است و فقط برای تقویت سیستم دفاعی ترکیه است و به جز کارکرد دفاعی برای هدف دیگری قابل استفاده نیست بنابر این موضع ما در این زمینه شفاف بوده و ما همواره آمادگی پاسخ دادن به شبهات دراین باره هستیم.

گمرکجو درباره تنشهای میان آنکارا و تل آویو پس از حمله به کاروان آزادی یادآور شد در ماه مه 2010 حمله اسرائیل به کشتی ماوی مرمره در آبهای آزاد موجب کشته شدن 9 شهروند ترک شد و در پی آن دولت ترکیه موضع اصولی خود را اعلام و تاکید کرد که اسرائیل برای جبران این اقدام خود باید سه اقدام شامل عذرخواهی از دولت و ملت ترکیه، پرداخت غرامت به خانواده افراد کشته شده و از همه مهم تر عملی کردن رفع محاصره غزه که همان هدف کشتی مرمره بود را عملی کند.

وی افزود: اکنون با گذشت سه سال ما از این خواسته ها عقب نشینی نکرده ایم در نتیجه پافشاری ترکیه در 22 مارس اسرائیل ناچار به عذرخواهی در سطح نخست وزیری از ترکیه شد. موضوع پرداخت غرامت به خانواده قربانیان نیز در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون مذاکره درباره برداشتن محاصره غزه در جریان است که تل آویو وعده هایی در این رابطه داده است.

به گفته وی اگر اسرائیل شرط سوم را عملی کند ممکن است تنشهای موجود برطرف شود با این حال ترکیه همچنان بر مواضع و خواسته های خود درباره فلسطین و غزه پافشاری می کند.

گمرکجو با محکوم کردن استفاده از سلاح شیمیای در سوریه گفت: به نظر ما این جنتایت علیه بشریت است طی ماههای اخیر گزارشهایی منتشر شده که حاکی از کاربرد این سلاحها در سوریه بوده است. ما از روز نخست خواستار رسیدگی سریع به این موضوع و روشن شدن آن بودیم ولی در این میان مواضعی وجود دارد که باید برطرف شود از جمله اینکه بازرسان سازمان ملل باید برای تحقیق درباره صحت گزارشهای اجازه ورود به سوریه را داشته باشند.

وی افزود: درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه نیز باید بگویم این اقدامات برای جلوگیری از فشار بیشتر در سوریه است.

گمرکجو در پایان اظهار داشت: اولویت ما پیگیری روند صلح آمیز برای حل بحران سوریه است و معتقدیم حکومت سوریه باید با جدیت بیشتر همکاری کرده و زمینه را برای تشکیل دولت انتقالی فراهم آورد.