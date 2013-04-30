خاتمی هنوز اظهار نظر قطعی نکرده/ در شرایط فعلی انتخابات دو مرحله ای خواهد بود

محسن مهرعلیزاده در حاشیه سفر به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: ما و تمام گروه های اصلاح طلب مشوق حضور خاتمی و خواهان ورود وی به عرصه انتخابات هستیم و در این مورد اجماع داریم.

وی با تاکید مجدد بر اینکه خاتمی با قطعیت آمدن و نیامدن خود را اعلام نکرده است، یادآور شد: اغلب اظهار نظر اصلاح طلبان این است که اگر خاتمی بیاید ما نباشیم، اما اگر نظر بر اجماع باشد و خاتمی هم نباشد ما در انتخابات هستیم.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری متذکر شد: برخی نامزدهای اصلاح طلب نیز خواهان حضور خاتمی یا هاشمی هستند، قطعا در صورت حضور هاشمی یا خاتمی نامزدهای دیگر اصلاحات حضور نخواهند داشت.

وی در خصوص تردید خاتمی برای ورود به عرصه انتخابات تصریح کرد: خاتمی در صحبت های اخیر خود مشکلات را عنوان کرده و عمدتا نگران بروز شرایطی هستند که برای مردم ایجاد شود.

مهرعلیزاده در عین حال با تاکید بر اینکه به دلیل خواست عمومی، خاتمی باید پاسخ مثبت بدهد، اضافه کرد: خاتمی بیاید با اقبال زیادی مواجه خواهد شود و حتی معتقدیم انتخابات آینده از دو مرحله ای خارج و در مرحله اول کار تمام خواهد شد، اما با شرایط فعلی فکر کنم انتخابات به مرحله دوم کشیده شود.

نامزدهای نهایی انتخابات غیرقابل پیش بینی است

وزیر دولت اصلاحات نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری را غیرقابل پیش بینی دانست و ادامه داد: آرایش طیف اصولگرایان و نیز حتی کاندیدای دولت فرق کرده و به نظر می رسد که در مورد فردی که به اجماع می رسند، تغییراتی را شاهد باشیم.

وی حضور خود در انتخابات آینده را منوط به اجماع اصلاح طلبان و خواسته خاتمی دانست و ادامه داد: اگر خاتمی نیاید گزینه دیگری از طیف اصلاح طلبان معرفی خواهد شد، البته این موضوع فعلا مشخص نیست و حداکثر تا زمان ثبت نام کاندیداها مشخص می شود.

مهرعلیزاده شناخت مردم و اقبال عمومی از نامزد نهایی را در رای آوری گزینه اصلاحات مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: نامزدهای مطرح شده در طیف اصلاح طلبان دارای شرایط عمومی تقریبا یکسانی هستند ولی عامل مهم برای تضمین موفقیت اصلاح طلبان شناخت و اقبال مردم از کاندیداها و زمینه رای آوری فرد انتخاب شده است که باید در انتخاب گزینه نهائی کاندیدای اصلاح طلبان ملاک عمل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان در حال ارزیابی موفقیت خود و اقبال رای دهندگان به نامزدهای جریان اصلاحات هستند، عنوان کرد: برای رسیدن به اجماع در بین نامزدهای اصلاح طلب در حال بررسی اقبال مردم هستیم و سفرهای استانی نیز نه به عنوان تبلیغات بلکه براین اساس صورت می گیرد.

مهرعلیزاده در خصوص نامزدی خود و اقبال جامعه ورزش با توجه به مسئولیت گذشته در سازمان تربیت بدنی متذکر شد: جامعه ما، جوان و پر نشاط است و قشر عظیمی از آن را ورزشکاران تشکیل می دهند و بخش مهم و قابل توجه دیگری هم خانواده آنها و علاقمندان به ورزش هستند، از این رو اقبال جامعه ورزش بسیار مهم و تعیین کننده است.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت نامزدی فکر می کنید اقبال بالای 70 درصدی را که در سال 84 در بعضی شهرها و استانهای آذری داشتید، همچنان خواهید داشت یا نه، افزود: در استان اردبیل و سایر استان های آذری زبان مردم لطف خاصی به بنده مبذول داشتند و در اغلب شهرهای این استان ها رای بنده بیش از 70 درصد بود، اما الان نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم.

معاون دولت اصلاحات با ارزیابی اوضاع اصلاح طلبان در استان اردبیل بیان داشت: از ویژگی های اصلاح طلبی، خردگرائی و واقع گرایی منطقی است که بر پایه ایمان و اعتقاد و حس وطن دوستی استوار است و این ویژگی از صفات بارز مردم آذربایجان است.

وی ادامه داد: همانگونه که انتخابات سال های 76، 80، 84 و 88 بیش از 70 درصد آرای مردم به کاندیدای اصلاح طلب اختصاص داشت، به نظر می رسد این دوره نیز مردم اقبال بیشتری به اصلاح طلب ها داشته باشند.