دفاع از ولایت مهم ترین برتری حضرت فاطمه (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل تقی پور عصر سه شنبه در مراسم ولادت حضرت فاطمه (س) در سالن ورزشی تختی اظهار داشت: ولایت‌پذیری و دفاع از ولایت مهم‌ترین برتری حضرت فاطمه بود.

وی با اشاره به ولادت حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: در رابطه با حضرت فاطمه (س) از دو دیدگاه و نظر می‌توان سخن گفت. شناخت شخصی و شناسنامه‌ای حضرت فاطمه (س) کار سهل و آسانی بوده و تمام مشخصات شخصی ایشان در تاریخ ذکر شده اما آنچه به حضرت فاطمه زهرا (س) امتیاز و برتری می‌دهد شخصیت ایشان است.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه (س) سیده زنان عالم از اول تا قیام قیامت است و متعلق به مکان، زمان، قوم و نژاد خاصی نبوده بلکه متعلق به همه جهانیان است.

تقی پور ابراز داشت: حضرت فاطمه (س) الگو و سرمشق همه انسان‌ها در تمام عصرها بوده که همه باید به ایشان اقتدا کنند.

وی با نقل حدیثی از امام زمان (عج) در رابطه با حضرت فاطمه (س) یادآور شد: حضرت مهدی (عج) حضرت فاطمه (س) را در تمامی موارد الگو و سرمشق خود اعلام کرده‌اند.

معاون فرماندار قائم شهر، حضرت فاطمه (س) را دردانه و نادره خلقت دانست و گفت: ایشان انتخاب‌شده خداوند هستند و نامشان بر سردر بهشت نوشته شده است.

وی راز و رمز بزرگی شخصیت حضرت فاطمه(س) در عمل و گزینش‌های ایشان عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین امتیاز و برتری حضرت فاطمه(س) دفاع از امامت و ولایت علی(ع) بوده و مردم ولایتمدار ایران اسلامی در همه صحنه‌ها ولایتمداری و عشق به ولایت را به رخ جهانیان کشیده اند.

وی افزود: ولایتمداری ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مراحل مختلف در دفاع از ولایت به منصه ظهور رسید.

