حوزه هنری همدان "اوکاریتوی قهوه‏ ای" و "آهنگهای شکلاتی" را به تئاتر ماه فرستاد

نيما بيگلريان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه های رسیده به دفتر واحد نمایش حوزه هنری استان همدان به دبیرخانه دهمین جشنواره تئاتر ماه ارسال و پس از بررسی متون توسط کارشناسان، سر انجام دو نمایشنامه از استان همدان برای حضور در جشنواره مناطق پذیرفته شد.

وي اظهار كرد: "اوکاریتوی قهوه ای"به قلم صحرا رمضانیان و "آهنگهای شکلاتی"نوشته اکبر رادی، آثاری هستند که برای حضور در این جشنواره پذیرفته شده اند.

نیما بیگلریان ادامه داد: واحد نمایش حوزه همدان هر ساله توجه خود را به تئاتر شهرستانهای این استان به شکل جدی و مهم معطوف کرده است.

وي عنوان كرد: سال گذشته نمایشی از شهرستان ملایر توانست با راه یابی به بخش مسابقه سراسری تئاتر ماه جایزه بازیگری زن را از آن خود کند.

بيگلريان عنوان كرد: امسال نیز نمایش "اوکاریتوی قهوه ای"از شهرستان نهاوند به کارگردانی میثم مرادی به روی صحنه رفته و نمایش دوم نیز به کارگردانی کیانوش بهروزپور از شهرستان همدان در حال آماده سازی برای حضور در این جشنواره است.

وی اضافه کرد: دهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه، شهریور ماه با برگزاری جشنواره مناطق در شهرستانها به شکل رقابتی برگزار مي شود که آثار منتخب به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وي تاكيد كرد: این شیوه از برگزاری می تواند به دلیل دیده شدن آثار گروه های نمایشی شهرستانی و به نمایش گذاشتن یک اجرای کامل با حضور مخاطب، کمک شایانی به پرورش و رشد تئاتر کشور کند.

گفتنی است، دهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه، مهر ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.