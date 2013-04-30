برنامه های آموزشی باید دانش آموز محور باشند

به گزارش خبرنگار مهر؛ روحاني با اشاره به موضوع چند شغله بودن تعداد زيادي از معلمان مقاطع مختلف تحصيلي، به جهت افزايش هزينههاي زندگي و تورم موجود و لزوم سلامت جسمي و روحي آنان گفت: معلمي شغلي تماموقت و بسيار حساس است و يك معلم به طور مرتب بايد خود را از جهات مختلف جسمي، روحي و رواني براي آموزش و تربيت نسل آينده كشور آماده كند؛ به همين منظور، معلمان بايد از آرامش دروني و نشاط كافي برخوردار باشند. اگر معلمي همواره دغدغه نان شب را داشته باشد و از نظر مالي تحت فشار برای تهيه مايحتاج اوليهاش باشد، نميتوان از او انتظار داشت كه بتواند دانش خود را به درستي به دانشآموزان انتقال داده و اثر تربيتي مطلوبي را بر جاي گذارد. لذا رسيدگي به وضع معلمان و برآوردن انتظارات به حق آنها، نه تنها كوششي براي ارتقاء زندگي اين گروه زحمتكش است، بلكه سرمايهگذاري بسيار حياتي و بنيادين در جهت رشد و توسعه كشور به حساب آمده و این وظيفه اصلي همه دولتها محسوب ميشود.
رئيس كميسيون سياسي - اجتماعي مجلس خبرگان رهبري در ادامه با تأكيد بر اينكه امكان توسعه پايدار و همهجانبه كشور وجود ندارد مگر آنكه به سرمايه انساني كشور، توجه كافي شود، گفت: «دولت وظيفه دارد تمام امكانات كشور را در جهت رشد و توسعه منابع انساني به كار گيرد و در اين راه، مدارس از جايگاه ويژهاي برخوردارند. به همين منظور بايد برنامههاي فرهنگي و آموزشي كشور، مبتني بر مدارس را تقويت كرد تا با انتقال تجارب، ميراث فرهنگي، دانش و آموزههاي تربيتي، اخلاقي و ديني، از طريق مدارس، به برخي از آشفتگيهاي فرهنگي، آموزشي و علمي پايان داد. در اين فرايند، قطعاً نقش معلمان بسيار پررنگ و مهم است؛ از فرايندهاي آموزشي و تربيتي برنامهريزي شده و هدفمند معلمان آزادانديش و خلاق و نظام آموزشي مناسب، ميتوان انتظار بروندادي مناسب و افرادي خلاق، آزادانديش و با اخلاق داشت.»
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك، همچنين رسيدگي به وضع ساختمان مدارس و مسائل رفاهي و سختافزاري آن را مسئلهای مهم خواند و گفت: «انسان به ماهو انسان، از شأن و كرامت ويژهاي برخوردار است و آموزههاي اسلامي نيز بر ضرورت رعايت شأن انسانها تأكيد دارد. اگر شأن انسان را از پايينترين سنين حفظ كنيم، ميتوانيم انتظار داشته باشيم تا در جامعه نيز شأن افراد حفظ شود. اگر شان انسان چه از نظر نوع رفتار و چه از نظر ايجاد جايگاه در خور وي، خدشهدار شود، نبايد انتظار جامعهاي سالم داشته باشيم. وی تأکید کرد که همه برنامههای مدارس برمبنای دانشآموز محوری باید تنظیم گردد.»
وي در ادامه با بيان اينكه وضعيت مدارس نيز بايد به گونهاي باشد كه معلم و دانشآموز، از فضاي آن لذت ببرند و حس كنند شأن آنها رعايت شده است، بر ضرورت نوسازي مدارس از نظر ساختماني، محيط ورزش و تفريح و تجهيزات و امكانات تأكيد كرد و گفت: «متأسفانه در سال گذشته شاهد يكي از دردناكترين حوادث اين كشور بوديم؛ دانشآموزان زيادي در روستاي شينآباد پيرانشهر به واسطه كمبود و نقص امكانات كشته و زخمي شدند، شادي و نشاط كودكانهشان، به تلخي گراييد و دل ميليونها ايراني باغيرت را به درد آورد. واقعه دلخراشي كه جاي هيچ توجيهي از سوي مسئولان نداشت و براي آن بايد از كل ملت ايران، عذرخواهي ميكردند، نه آنكه به دنبال مقصر و رفع مسئوليت باشند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه درصدي از اين اتفاق دلخراش، هيچگاه نبايد تكرار شود، خواستار تخصيص بودجه مناسب براي نوسازي مدارس شد.
حسن روحانی در جمع معلمان مدارس :
برنامه های آموزشی باید دانش آموز محور باشند
حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني، در ديدار با تعدادي از معلمان و فرهنگيان، بر ضرورت تمركز بيشتر بودجههاي آموزشي، تربيتي و فرهنگي در مدارس كشور تأكيد كرد.
به گزارش خبرنگار مهر؛ روحاني با اشاره به موضوع چند شغله بودن تعداد زيادي از معلمان مقاطع مختلف تحصيلي، به جهت افزايش هزينههاي زندگي و تورم موجود و لزوم سلامت جسمي و روحي آنان گفت: معلمي شغلي تماموقت و بسيار حساس است و يك معلم به طور مرتب بايد خود را از جهات مختلف جسمي، روحي و رواني براي آموزش و تربيت نسل آينده كشور آماده كند؛ به همين منظور، معلمان بايد از آرامش دروني و نشاط كافي برخوردار باشند. اگر معلمي همواره دغدغه نان شب را داشته باشد و از نظر مالي تحت فشار برای تهيه مايحتاج اوليهاش باشد، نميتوان از او انتظار داشت كه بتواند دانش خود را به درستي به دانشآموزان انتقال داده و اثر تربيتي مطلوبي را بر جاي گذارد. لذا رسيدگي به وضع معلمان و برآوردن انتظارات به حق آنها، نه تنها كوششي براي ارتقاء زندگي اين گروه زحمتكش است، بلكه سرمايهگذاري بسيار حياتي و بنيادين در جهت رشد و توسعه كشور به حساب آمده و این وظيفه اصلي همه دولتها محسوب ميشود.
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