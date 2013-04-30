نمی توان جاده تبریز - اهر را تا پایان دولت دهم دوبانده کرد

اروجعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح دوبانده کردن جاده تبریز- اهر به سه فاز تقسیم شده و این طرح تا کنون 30 درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اینکه تنها فازهای اول و سوم طرح دوبانده کردن جاده تبریز- اهر در حال اجراست اضافه کرد:فاز دوم این طرح که از گویجه بئل آغاز و تا خواجه ادامه دارد آماده واگذاری به پیمانکاراست.

علیزاده عنوان کرد: این پروژه از جمله پروژه های طرح مهر ماندگار است که در جریان دور چهارم هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی مقرر شد 300 میلیارد ریال از منابع مختلف به این پروژه اختصاص پیدا کند.

مدیر کل راه و شهر سازی آذربایجان شرقی با تاکید بر تسریع روند اجرای این طرح اظهار امیدواری کرد:پروژه بزرگراه اهر ـ تبريز تا شهریور سال جاری به پایان برسد.

گفتنی است:بهره‌برداری از این بزرگراه در كمترین زمان ممكن با توجه به موقعیت این مسیر مواصلاتی به جهت پل ارتباطی مركز استان با استان های همجوار و مناطق مرزی، تبدیل جاده های ارتباطی اهر - كلیبر و اهر - مشكین شهر را به جاده درجه یك استاندارد برای توسعه منطقه بویژه توسعه صنعت گردشگری بسیار مهم و تاثیرگذار است.

جاده اهر – تبریز به جهت تصادفات مکرر جاده ای در طول سال که به عنوان یکی از جاده های اصلی حادثه خیز استان تبدیل شده تا جایی که بحث بایکوت خبری حجم بالای تصادفات و میزان مرگ و میر این جاده مطرح شد، تاکنون اقدام قابل توجهی در تکمیل این پروژه مهم صورت نگرفته است.