سه سرباز افغاني كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ملا عبدالمنان معاون رئيس پليس منطقه اسپين بلداك گفت : اين در گيري در پست هاي بازرسي در كانجاسو ، شروابا و بامبول واقع در در شرق شهرك مرزي اسپين بولداك و چند كيلو متري مرز مشترك بين افغانستان و پاكستان صورت گرفت .

بنابر اين گزارش عناصر طالبان با استفاده از سلاحهاي سبك و موشك به پستهاي بازرسي مذكور حمله كردند و سه سرباز دولتي را كشته و و يك فرمانده نظامي به نام حاجي والي شاه را ربودند .

همچنين در اين حمله چهار تن از عناصر طالبان زخمي شدند كه به سوي پاكستان گريختند .

بنابر اين گزارش دو لت افغانستان با متهم كردن پاكستان به كوتاهي در دستگيري عناصر طالبان اعلام كرد كه نيروهاي طالبان با عبور از مرز پاكستان مبادرت به اين حمله كردند .

از سويي نيز يكي از فرماندهان طالبان در تماسي با رويترز اعلام كرد در اين حملات پانزده سرباز دولتي كشته شدند .

وي در ادامه افزود : در اين در گيري يك خود روي نظامي منهدم و يك فرمانده نظامي دولت افغانستان ربوده شد .