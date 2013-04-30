کتاب جدید آیت الله مظاهری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين اثر ارزشمند که توسّط معظّم‌له به رشتۀ تحریر درآمده است، يک دوره اصول فقه شيعه به زبان تحليلي است.

کتاب "عوائد الاصول الصغير"به همت مؤسّسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهرا(سلام‌الله‌علیها)، در دو جلد، در قطع وزيري و هر جلد در 384 صفحه، تنظیم و منتشر شده است.

این کتاب به همراه سایر آثار جديد حضرت آیت‌الله مظاهری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه مي‌گردد.

به گزارش مهر، آثار جديد و قابل عرضه در نمایشگاه سال 1392 عبارتند از کتاب "عوائد الاصول الصغیر" در دو جلد: يک دوره اصول فقه شيعه به زبان تحليل، "دانش اخلاق اسلامي" در چهار جلد: بررسي تحليلي چهل فضيلت شاخص در قلمرو اخلاق و رذائل مقابل آن، از ديدگاه قرآن و روايات، کتاب مشق اخلاق"دفتر چهارم": چهل فراز پندآموز اخلاقي، نرم افزار "اخلاق کسب و کار" شامل گفتارهاي اخلاقي با موضوع اقسام کار و عمل صالح، با اشاره به مختصّات اقتصاد اسلامي.

همچنين بيش از صد اثر(کتاب و نرم افزار) از آثار و تأليفات آيت‌الله مظاهري، از 11 تا 21 ارديبهشت ماه 1392در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه مي‌گردد.

غرفه مؤسسۀ فرهنگي مطالعاتي الزهرا«سلام‌الله‌علیها»، (ناشر آثار حضرت آيت‌الله العظمي مظاهري)، در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، واقع در شبستان مصلي تهران، راهرو شماره 5، غرفۀ شمارۀ 25 واقع شده و پذيراي حضور علاقه‌مندان است.