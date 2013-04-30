بهره مندی عملی صنایع زنجان از ایستگاه های گاز پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان زنجان با بیان اینکه ایران پس از روسیه دومین کشور از لحاظ ذخایر گازی می باشد اظهار داشت: در حال حاضر ایران دارای 29 تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی می باشد و این در حالی است که ایران 18 درصد ذخایر گاری جهان، 51 درصد ذخایر خاورمیانه و 40 درصد ذخایر کل کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) را دارا است.



وی با اشاره به گاز رسانی به 169 روستا در طی 8 سال گذشته افزود: 8 شهر و 567 واحد صنعتی نیز در این مدت زمان از نعمت گاز بهره مند شده اند.



مدیر کل شرکت گاز استان زنجان با یادآوری اینکه از مجموع 13 شهرک و ناحیه صنعتی استان 11 مورد گاز رسانی شده است ادامه داد: برای شهرک صنعتی افق ابهر نیز در صورت وجود آمادگی ایستگاه شبکه داخلی، در مهر ماه گاز رسانی انجام خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 700 واحد صنعتی فعال در شهرک های صنعتی استان وجود دارد که تعداد 575 مورد گاز رسانی شده است، 125 واحد بدون گاز هستند و 119 واحد نیز خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند و گاز رسانی شده اند.



عسگریان گفت: در مجموع 16 هزار و 558 متر مکعب گاز توسط واحد های کشاورزی، 24 هزار و 955 متر مکعب توسط واحد های صنعتی و68 هزار و 682 متر مکعب نیز توسط واحد های تجاری مصرف می شود.



وی از گاز رسانی به 35 جایگاه cng در استان خبر داد و اظهار داشت: با گسترش گاز رسانی در مجموع در سال 91 در حدود 465 میلیارد ریال صرفه جویی صورت گرفته است که ناشی از کاهش مصرف سوخت های فسیلی است.



مدیر کل شرکت گاز استان با اشاره به وجود 111 پروزه گاز رسانی در سال گذشته در استان افزود: از این مجموع 74 پروزه به بهره برداری رسیده است. همچنین در سال گذشته 38 درصد گاز مصرفی خانگی، 16 درصد تجاری و 46 درصد صنعتی بوده است.



عسگریان میزان مطالبات شرکت گاز از صنایع استان را در حدود 250 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در استان علی رغم ایجاد زیرساخت های لازم برای گاز رسانی به نواحی صنعتی، استفاده و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده در حد پایینی است و به طور میانگین عملا از 35 درصد ظرفیت اسمی ایستگاه ها استفاده می شود.