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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

ناصری خبر داد:

اجرای طرح بسیج ملی ارتقای سلامت ایرانیان در دیلم

اجرای طرح بسیج ملی ارتقای سلامت ایرانیان در دیلم

دیلم- خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: طرح بسیج ملی ارتقای سلامت ایرانیان همزامان با سراسر کشور از 14 اردیبشهت ماه در دیلم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی ارتقای سلامت ایرانیان در دیلم، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح سنجش و غربالگری فشارخون و شاخص توده بدنی همه افراد بالای 30 سال به صورت رایگان است.   

وی افزود: همه متولدین اول فروردین سال 62 به بعد می توانند با در دست داشتن کارت ملی برای اندازه‌گیری فشار خون و شاخص توده بدنی به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های مستقر در سطح شهر مراجعه کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم بیان داشت: هماهنگی‌های لازم با فرماندار شهرستان دیلم برای همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان انجام شده است.

وی گفت: طبق آمار موجود حدود 13 هزار و 700 نفر جمعیت بالای 30 سال شهرستان بایستی در این طرح غربالگری شوند.

ناصری اضافه کرد: برای اجرای این طرح از تمامی ظرفیت‌های شهرستان و مشارکت همه نهادهای مردمی،پایگاه‌های مقاومت بسیج، رابطان بهداشتی و رابطان ادارات استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: برآورد تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای اجرای مطلوب این طرح در حال انجام است و از روز شنبه 14 اردیبهشت این طرح در همه مراکز بهداشتی درمانی اجرای می‌شود.    

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم تصریح کرد: پنج تیم ثابت در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان، 15 تیم سیار و چهار ناظر برای اجرای این طرح مشخص شده است.

ناصری خاطرنشان کرد: در این طرح دو بار فشارخون افراد بالای 30 سال اندازه گیری شده و پس از آنالیز و تشخیص موارد بالای فشارخون و شاخص توده بدنی افراد مشکل دار به پزشک برای معاینه و مرافبت بیشتر ارجاع داده می شوند.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری مسئولان ادارات، فشارخون و شاخص توده بدنی همه کارمندان بالای 30 سال ادارات نیز در این طرح اندازه‌گیری می‌شود.

ناصری افزود: تعیین شاخص توده بدنی یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش‌ها برای تشخیص تناسب وزن بدن با قد هر فرد است.

وی بر اطلاع رسانی مناسب به واجدین شرایط در این طرح تاکید کرد.

کد مطلب 2044104

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