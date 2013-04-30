به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی ارتقای سلامت ایرانیان در دیلم، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح سنجش و غربالگری فشارخون و شاخص توده بدنی همه افراد بالای 30 سال به صورت رایگان است.
وی افزود: همه متولدین اول فروردین سال 62 به بعد می توانند با در دست داشتن کارت ملی برای اندازهگیری فشار خون و شاخص توده بدنی به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای مستقر در سطح شهر مراجعه کنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم بیان داشت: هماهنگیهای لازم با فرماندار شهرستان دیلم برای همکاری و همراهی سایر دستگاههای اجرایی شهرستان انجام شده است.
وی گفت: طبق آمار موجود حدود 13 هزار و 700 نفر جمعیت بالای 30 سال شهرستان بایستی در این طرح غربالگری شوند.
ناصری اضافه کرد: برای اجرای این طرح از تمامی ظرفیتهای شهرستان و مشارکت همه نهادهای مردمی،پایگاههای مقاومت بسیج، رابطان بهداشتی و رابطان ادارات استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: برآورد تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای اجرای مطلوب این طرح در حال انجام است و از روز شنبه 14 اردیبهشت این طرح در همه مراکز بهداشتی درمانی اجرای میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم تصریح کرد: پنج تیم ثابت در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان، 15 تیم سیار و چهار ناظر برای اجرای این طرح مشخص شده است.
ناصری خاطرنشان کرد: در این طرح دو بار فشارخون افراد بالای 30 سال اندازه گیری شده و پس از آنالیز و تشخیص موارد بالای فشارخون و شاخص توده بدنی افراد مشکل دار به پزشک برای معاینه و مرافبت بیشتر ارجاع داده می شوند.
وی گفت: با برنامهریزیهای انجام شده و همکاری مسئولان ادارات، فشارخون و شاخص توده بدنی همه کارمندان بالای 30 سال ادارات نیز در این طرح اندازهگیری میشود.
ناصری افزود: تعیین شاخص توده بدنی یکی از ساده ترین و مؤثرترین روشها برای تشخیص تناسب وزن بدن با قد هر فرد است.
وی بر اطلاع رسانی مناسب به واجدین شرایط در این طرح تاکید کرد.
نظر شما