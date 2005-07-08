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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۲

به رغم دستور صريح رييس جمهور مبني بر مطالعه طرح:

اجراي طرح انتقال آب كرج به تهران همچنان ادامه دارد

نمايندگان مردم كرج و اشتهارد با ارسال نامه اي به رييس جمهور بار ديگر خواستار جلوگيري از اجراي طرح انتقال آب كرج به تهران و تضييع حقوق مردم كرج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، در اين نامه كه رونوشت آن به دفتر مهر در كرج ارسال شده آمده است : به رغم دستور صريح جنابعالي در خصوص لزوم بررسي مجدد كارشناسي طرح انتقال آب كرج اين طرح همچنان در مرحله اجرا قرار دارد و متاسفانه وزارت نيرو بر استدلال غير عملي خود اصرار داشته و آنچه در اين ميان فراموش شده ، حقوق شرعي و قانوني مردم كلانشهر كرج است.

 

نمايندگان مردم كرج در اين نامه عنوان داشته اند: دلايل وزارت نيرو مبني بر لزوم اجراي اين طرح براي هيچكدام از مسئولان و افكار عمومي شهر كرج قانع كننده نبوده و بر عكس اسناد و شواهد بسيار محكم و مستندي براي توقف فوري آن وجود دارد.

 

همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده : از رييس جمهور تقاضاي عاجل دارند كه با دستور ايشان طرح متوقف شود و در بررسي مجدد طرح مسائل محيط زيست كرج با استفاده از كارشناسان بي طرف بررسي شود تا علاوه بر رفع نگراني هاي موجود درسطح منطقه ، ناخواسته وارد مرحله اعتراضات مردمي غير قابل كنترل و پيش بيني نشده نشود.

 

شايان ذكر است، رونوشت نامه مذكور به دفتر مقام معظم رهبري، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس جمهوري منتخب مردم و وزير اطلاعات ارسال شده است.

کد مطلب 204411

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