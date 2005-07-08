اجراي طرح انتقال آب كرج به تهران همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، در اين نامه كه رونوشت آن به دفتر مهر در كرج ارسال شده آمده است : به رغم دستور صريح جنابعالي در خصوص لزوم بررسي مجدد كارشناسي طرح انتقال آب كرج اين طرح همچنان در مرحله اجرا قرار دارد و متاسفانه وزارت نيرو بر استدلال غير عملي خود اصرار داشته و آنچه در اين ميان فراموش شده ، حقوق شرعي و قانوني مردم كلانشهر كرج است.

نمايندگان مردم كرج در اين نامه عنوان داشته اند: دلايل وزارت نيرو مبني بر لزوم اجراي اين طرح براي هيچكدام از مسئولان و افكار عمومي شهر كرج قانع كننده نبوده و بر عكس اسناد و شواهد بسيار محكم و مستندي براي توقف فوري آن وجود دارد.

همچنين در بخش ديگري از اين نامه آمده : از رييس جمهور تقاضاي عاجل دارند كه با دستور ايشان طرح متوقف شود و در بررسي مجدد طرح مسائل محيط زيست كرج با استفاده از كارشناسان بي طرف بررسي شود تا علاوه بر رفع نگراني هاي موجود درسطح منطقه ، ناخواسته وارد مرحله اعتراضات مردمي غير قابل كنترل و پيش بيني نشده نشود.

شايان ذكر است، رونوشت نامه مذكور به دفتر مقام معظم رهبري، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس جمهوري منتخب مردم و وزير اطلاعات ارسال شده است.