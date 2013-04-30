استعدادیابی وزنه برداری نونهالان در مازندران آغاز شد

عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توجه هر چه بیشتر فدراسیون وزنه برداری به هیئت های استانی، سبب اعتلای این رشته در کشور خواهد شد، افزود: در کنار این توجه، هیئت های استانی وظیفه دارند با تلاش مضاعف در راه پرورش استعدادهای ناب وزنه برداری گام بردارند.

وی به برگزاری مسابقات مختلف قهرمانی در استان اشاره کرد و افزود: هیئت وزنه‌برداری مازندران به عنوان تنها هیئت وزنه برداری در کشور اقدام به برگزاری رقابتهای رده سنی نونهالان کرد.



رئیس هیئت وزنه برداری مازندران ادامه داد: مازندران در مسابقه های وزنه برداری رده‌های مختلف سنی کشور حضور گسترده ای دارد و سعی می کنیم با برگزاری منظم لیگ استانی و شناسایی هرچه بیشتر نخبه گان وزنه برداری در مسابقات مختلف همواره یکی از مدعیان قهرمان باشیم.

وی بیان داشت: خانه اختصاصی وزنه‌برداری مازندران در صورت تخصیص به موقع اعتبارات، تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

رحیمی اظهار داشت: سال گذشته 550 میلیون تومان اعتبار از طرف اداره کل ورزش و جوانان مازندران برای ساخت این پروژه اختصاص یافت و در صورت ادامه حمایت های انجام شده، این مکان در 9 ماه آینده آماده بهره برداری است.



وی بیان داشت: در ماه های گذشته 12 مجموعه وزنه برداری و 10 میله آموزشی برای شهرستان های مختلف استان خریداری شد که این روند اگر ادامه پیدا کند می تواند منجر به شناسایی استعدادهای جدید این رشته در شهرهای مختلف شود.



رئیس هیئت وزنه برداری مازندران افزود: فدراسیون وزنه برداری توجه ویژه ای به هیئت های وزنه برداری استان های مختلف، به خصوص مازندران دارد و در این مدت با وجود تمامی محدودیت های موجود، اقدام به خرید تجهیزات وزنه برداری و واگذاری آن به هیئت های وزنه برداری کرده است.

