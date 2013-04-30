عامل اصلی تمام پیروزیها در مقابل فتنه ها پیروی از رهبری و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار حسين سلامي پيش از ظهر سه شنبه در اولين همايش ملي نماز در هشت سال دفاع مقدس با اشاره بر اينكه دفاع مقدس انسان هايي را ترببيت كرده است كه در جستوي جاودانگي و حقيقت بوده اند، اظهار داشت: اين افراد جز كلام طيب چيزي نمي گفتند و با عمل صالح كلام طيب خود را ارتقاء مي دادند.



سلامي با بيان اينكه خواندن نماز در عمليات هاي جذابيت و شيريني ديگري داشت،بيان داشت: در جبهه حقيقت در عمق جان رزمندگان بود و رزمندگان عيار وفاداري خود را در جان فشاني خود محك مي زدند.



وي با بيان اينكه در جبهه هاي دفاع مقدس عملي با ريا كاري صورت نمي گرفت و در مناجات هاي شبانه هيچ رنگي از تظاهر و خود نمايي وجود نداشت، عنوان كرد: جنگ هشت ساله دفاع مقدس باعث شد كه يك هويت جديد و شخصيت جديد در ايران ثبت شود.



جانشين فرمانده كل سپاه كشور با اشاره بر اينكه در دوران هشت سال دفاع مقدس با كمبود امكانات پيروز ميدان بوديم، بيان داشت: با كمبود امكانات توكل و اقتدار خود بزرگترين شكست را به استكبار وارد كرديم.



حسين سلامي با اشاره به اينكه بعد از جنگ تحملي تحريم هاي اقتصادي، تهاجمات فرهنگي، فتنه هاي داخلي و خارجي و ... براي اين ملت ايجاد كردند اما ملت ايران با استقامت و پايداري پيروز اين نبردها شده است، اذعان داشت: حسرت پيروزي دشمن بر ملت ايران بر استكبار مانده است.



آگاهي و شناخت پايه عظيم قدرت ملت ايران است



سلامي با بيان اينكه شناخت و آگاهي از پايه هاي عظيم قدرت ايران در جهان است، تصريح كرد: آگاهي براي ملت ايران جز برترين سلاح ها است.



وي با اشاره بر اينكه عمال اصلي موفقيت هاي ملت ايران نماز و صبر و شكيبايي بوده است، بيان داشت: عامل ديگر در پيروزي ها ما در تمامي فتنه هاي استكبارگران پيروي و تاثير پذيري از رهبري و ولايت بوده است.



سلامي با بيان اينكه در حال حاضر ما به حاكميت رسيده ايم ، ياد آور شد: اقامه نماز براي يك جامعه حاكميتي يك تكليف مهم است.



جانشين فرمانده سپاه كشور با اشاره بر اينكه همه ما خادمين توسعه فرهنگ نماز در جامعه باشيم، گفت: از جمله اقداماتي كه بايد در راستاي اقامه نماز صورت گيرد اين است كه زمينه روي آوري نسل جوان به نماز پررنگتر در جامعه مهیا شود.