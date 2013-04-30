بودجه یارانه غذا به صندوق رفاه دانشجویان بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه هرمزگان در نشست روسای دانشگاهها به مواردی در خصوص امتحانات پایان ترم این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این دانشگاه نیمسال دوم تحصیلی را زود آغاز کرده است و با توجه به شرایط آب و هوایی تصمیم گرفته که امتحانات را 20 خردادماه برگزار کند.

وی در عین حال از وزیر علوم درخواست کرد که برگزاری امتحانات در برخی دانشگاهها به علت شرایط آب و هوایی منطقه ای شود.

همچنین رئیس دانشگاه شیراز درباره حذف یارانه غذا از بودجه صندوق رفاه و گنجاندن آن در بودجه دانشگاهها، اظهار داشت: لحاظ کردن رقم یارانه غذا در بودجه دانشگاهها، هیچ افزایش بودجه ای برای دانشگاهها به دنبال ندارد.

موذنی درخواست کرد تا این بودجه بار دیگر به ردیف صندوق رفاه بازگردد بدون اینکه از بودجه دانشگاهها کسر شود.

رئیس دانشگاه شیراز همچنین درباره فعالیت این دانشگاه در زمینه انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 12 کاندید احتمالی به این دانشگاه دعوت شده اند.

رئیس دانشگاه کردستان نیز خواستار بازگرداندن یارانه غذا از بودجه دانشگاهها به بودجه صندوق رفاه شد و گفت: به هر حال آنچه از یارانه غذا به حساب دانشگاهها می آید نشان دهنده افزایش بودجه نیست.

امینی همچنین از وزیر علوم درخواست کرد تا به برخی دانشگاهها در زمینه غذا نگاه متفاوتی اعمال شود.