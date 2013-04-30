85 درصد کارگران از اخراج شدن می ترسند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضازاده ظهر سه شنبه در مراسم روز کارگردر دانشگاه علمی کاربردی گرگان اظهارداشت: امروز در جامعه ما رسم شده است که در روز کارگر به جای اینکه مسئولان نزد کارگران بروند، کارگران باید نزد مسئولان بروند و 34 سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نباید مسئولان اینگونه رفتار کنند.

وی بیان داشت: قشر کارگر قشری هستند که نبی مکرم اسلام بر دستانشان بوسه زد، کارگران هیچ گاه خودشان را در مسیر مسائل حاشیه ای وغیر اصولی قرار ندادند.

وی افزود: کارگران هم در پیروزی انقلاب اسلامی و هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جبهه های حق علیه باطل وهم جبهه تولید فعالیت می کردند وکارگران در دوران جنگ نخواستند افزایش حقوق داشته باشند تا کشور دچار بحران نشود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان بیان داشت: کارگران جامعه ما ایثار و فداکاری های زیادی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب داشتند اما به رغم این همه تلاش وتحمل رنج، مدیران بعد از اتمام جنگ آن گونه که شایسته بود با کارگران برخورد نکردند وبیشتر قوانینی که تصویب شد بر ضرر جامعه کارگری بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از نگرانی های اصلی کارگران تامین معیشت وامنیت شغلی آنان است وبا توجه به تورم بالایی که در جامعه وجود دارد لازم است به طور جدی توجه بیشتری به این قشر داشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران هم کارگران اروپایی بیشتر از کارگران ایرانی سهم دارند، حتی اگر در روستاهای ایتالیا کارگران مشکلی داشته باشند صدا وسیما انعکاس می دهد اما هفت شبانه روز کارگران نیشکر اهواز مشکلات خود را مطرح کردند اما صدا وسیما اصلا انعکاسی نداد.

رضازاده افزود:اما جامعه کارگری ما با وجود همه این مشکلات ونابسامانی ها باز هم برای ایجاد حماسه سیاسی واقتصادی حاضر هستند وفرمان رهبر خویش را لبیک می گویند.

وی اظهارداشت:خانه کارگر تشکلی صنفی وغیر سیاسی است وما وظیفه خود می دانیم از این قشر مظلوم حمایت کنیم وکارگران نیز شریف ترین ونجیب ترین قشری هستند که بعد از 34 سال از عمر نظام همچنان پشتیبان نظام هستند.