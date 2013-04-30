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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

ثبت‌نام بیمه طلایی هنرمندان سینما و تئاتر از فردا آغاز می‌شود

ثبت‌نام بیمه طلایی هنرمندان سینما و تئاتر از فردا آغاز می‌شود

به گفته رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان ثبت نام بیمه تکمیلی طلایی برای هنرمندان سینما و تئاتر از 11 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

سید ضیاءهاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق مذاکرات انجام شده و با کمک‌های دولت، هنرمندان می‌توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی طلایی قرار بگیرند. این بیمه سقفی برای هزینه‌ها ندارد و حتی برخلاف بیمه‌های دیگر هزینه دندانپزشکی را هم پرداخت می‌کند.

وی افزود: این بیمه فاخر در شان هنرمندان سینما و تئاتر است. تمام کسانی که کارت عضویت در صنوف را دارند می‌توانند برای ثبت‌نام مراجعه کنند حتی کسانی که عضو هستند اما هنوز کارت دریافت نکرده‌اند می توانند با نامه انجمنشان مراجعه کنند.

هاشمی در پایان تاکید کرد: هنرمندان می‌توانند از فردا چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه با مدارک لازم برای ثبت‌نام به اتحادیه تهیه‌کنندگان یا دفتر بیمه ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 2044125

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