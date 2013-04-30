به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سلطانی در سمینارهای آموزشی نقش مدیریت استراتژیک در اثر بخشی سازمان‌ها در سالن همایش‌های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سازمان‌های استراتژی محور نوعی سازمان‌های قابلیت محور است و اگر سازمان قابلیت داشته باشد می‌تواند مورد تهدید تغییرات و شرایط داخلی و خارجی قرار نگیرد.

وی هزینه ایجاد سازمان قابلیت محور را رایگان خواند و گفت: ایجاد سرعت در سازمان یکی از موولفه‌های این ساختار است و سرعت یعنی مدت زمان تبدیل ایده به تجارت چه قدر است هر چقدر این میزان کمتر باشد سرعت آن سازمان بالاست.

این استاد رشته مدیریت دانشگاه اصفهان بیان داشت: یکی دیگر از ویژگی این سازمان تبدیل شدن یک پیشنهاد ساده به یک دستور العمل است. این نظام باعث افزایش بهره وری در سازمان می‌شود.

سلطانی نه گام تفکر استراتژیک را شامل برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه برای اجرای تغییر، ایجاد و توسعه استراتژی‌های بازار، تصمیم گیری استراتژیک، ایجاد راه حل‌های استراتژیک، توسعه چشم انداز استراتژیک، پیش بینی استراتژیک، ایجاد دانش استراتژیک و ارزیابی قابلیت استراتژیک برشمرد.

چشم انداز به همراه عملکرد دنيا را تکان مي‌دهد

این استاد رشته مدیریت دانشگاه اصفهان چشم انداز بدون عملکرد را رويايي بيش و عملکرد بدون چشم انداز فقط اتلاف وقت دانست و گفت: چشم انداز به همراه عملکرد دنيا را تکان مي‌دهد.

وی تبدیل شدن استراتژی به عملیات را نخستین ویژگی واحدهای استراتژی محور ذکر کرد و گفت: پس از تدوین و برنامه‌ریزی استراتژی باید نقشه عملیاتی تهیه و بر اجرا و عملکرد نظارت شود.

سلطانی ایجاد همسویی را عامل موفقیت و تمرکز بر پیشرفت در یک سازمان اقتصادی دانست و گفت: هم جهت شدن توانمندی‌ها و هم سویی آن می‌تواند سازمان را در نیل به استراتژی خود یاری رساند.

وی تغییرات برای واحدهای صنعتی را نه تنها تهدید بلکه نوعی فرصت دانست و گفت: هم سویی بین نیروی انسانی یک واحد و رصد کردن تغییرات می‌تواند به ایجاد فرصت برای واحد منجر شود. وی تاکید کرد: اگر سازمانی تغییرات پیرامون خود را کنترل نکند باعث تعطیل شدنش در فضای اقتصادی می‌شود.

این استاد رشته مدیریت دانشگاه اصفهان خواستار ایجاد پارادایم تلفیقی شامل مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی نسبت به تحولات در سازمان‌های اقتصادی شد و گفت: وجود این پاردایم می‌تواند آینده جدیدی برای سازمان خلق کند.

سلطانی تصریح کرد: مفهوم اثربخشی ایجاد قابلیت‌های پایدار تولید است که طی آن حداکثر استفاده از امکانات موجود و افزایش کمی و کیفی و تنوع تولیدات در بر خواهد داشت.