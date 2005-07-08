پايان نشست گروه هشت در اسكاتلند // وعده كمك پنجاه ميليارد دلاري كشورهاي ثروتمند به آفريقا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بلردر كنفرانسي خبري در پايان نشست سه روزه اعلام كرد كمكها شامل 50 ميليارد دلار كمك مالي، معاملات جديد بازرگاني و تجاري، لغو قرض هاي كشورهاي فقير و دسترسي جهاني به معالجه ايدز مي باشد.

بلر بدون اينكه اين مساله را مشخص سازد كه اين كمكها در چه دوره اي به آفريقا داده خواهد شد اما اظهار داشت كه لايحه مبارزه با فقر كه كمك 50 ميليارد دلاري در آن گنجانده شده است تا سال 2010 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بلر همچنين از ميزان بخشودگي بدهي هاي كشورهاي فقير نيز سخني به ميان نياورد اما وزراي دارائي گروه هشت در ماه گذشته موافقت كرده بودند تا 40 ميليارد دلار ازبدهي هاي 18 كشور بدهكار و فقير كشورهاي جهان را كه عمدتاً در آفريقا قرار دارند بخشوده شود.

بلر همچنين به خبرنگاران گفت : در صورتيكه رهبران آفريقا به دموكراسي و برقراري حكومت قانون متعهد باشند طرحي براي تشكيل يك نيروي حافظ صلح در آفريقا وجود دارد.

وي كه در "گلن ايگلز" مكان برگزاري نشست سخنراني مي كرد گفت:"تمام اينها فردا تغيير نمي كند اين شروع كار است نه پايان".

از ديگر توافقات مهم گروه هشت اين بود كه اين گروه تصويب كرد تا چند سال آينده مبلغ سه ميليارد دلار كمك مالي نيز به تشكيلات خودگردان فلسطيني داده شود تا چشم انداز صلح خاورميانه تقويت شود.

بلر همچنين در پايان نشست اعلام كرد:"اين گروه تصميم گرفته است تا كمك خود به تشكيلات خودگردان را تا سه ميليارد دلار افزايش دهد بطوريكه دو طرف اسرائيلي و فلسطيني بتوانند با دو ملت و دو مذهب در كنار هم در صلح و آرامش زندگي كنند.

همچنين در بيانيه نهائي نشست گروه هشت مساله قيمت هاي نفت نيز مورد توجه قرار گرفت و رهبران 8 كشور نگراني خود را از اين افزايش قيمت و تاثير سوء آن بر رشد اقتصادي اعلام كردند.

همچنين بلر اعلام كرد در اين كنفرانس مقرر گرديد تا بريتانيا ميزباني كنفرانس ديگري را پيرامون آب و هوا داشته باشد و در آن گفتگوئي بين هشت كشور عمده صنعتي جهان و كشورهاي تازه صنعتي شده پيرامون گرم شدن زمين و حذف گازها گلخانه اي مضر صورت گيرد.