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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

مقیمی خواستار شد:

ارزشهای دفاع مقدس در اردوهای راهیان نور تقویت شود

ارزشهای دفاع مقدس در اردوهای راهیان نور تقویت شود

بهشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای شرق مازندران خواستار تقویت ارزشهای دفاع مقدس در اردوهای راهیان نور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از سفرهای زیارتی راهیان نور اظهار داشت: اردوی های راهیان نور یك رویداد ارزشمند فرهنگی است و باید این گنجینه ارزشمند دفاع مقدس بدرستی به جامعه جدید شناسانده شود.

وی افزود: عزت و افتخار امروز کشور، مرهون جانفشانی ها و خون هایی است که شهیدان گرانقدر تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند و باید به درستی از این گنجینه ها پاسداری و پیام شان را به نسل های آینده منتقل کنیم.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی  گفت: در شرایط کنونی یکی از راه های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرمی که علیه ارزش ها و مقدسات ما به راه انداخته اند، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا است که این پاسداری کمتر از شهادت نیست.

مقیمی اظهار داشت: مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در سرزمین های نور، همچون نشانه های معنوی و اماكن مقدس ماندگار خواهد ماند تا نسل های بعدی بیایند و از رهگذر سفر به این مناطق برای تعالی حیات فردی و اجتماعی خود توشه ای بردارند.

وی بیان داشت: دفاع مقدس هویت ملی ماست و حفظ این هویت ارزشمند و پاسداشت و آشنایی با آن وظیفه تک تک افراد جامعه است که این مهم با طرح راهیان نور محقق می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اعزام کاروان راهیان نور یک حرکت شایسته فرهنگی است و آشنایی با فداکاری های رزمندگان، تضمین کننده انقلاب اسلامی در مواجهه با همه بحران های پیش روی ملت ایران است.

در این مراسم از خادمان برتر سفرهای راهیان نور بهشهر تقدیر شد.
 

کد مطلب 2044130

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