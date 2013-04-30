مراسم تقدیر از پیشکسوتان تکواندو تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر دوشنبه با حضور غلامحسن ذوالقدر دبیر فدراسیون، هادی ساعی مدیر فنی تیم های ملی ، محمد اسماعیل آذرپاد بنیانگذار تکواندو ایران ، مرتضی کریمی سرمربی تیم ملی و جمع زيادی از پیشکسوتان ، قهرمانان ، داوران و مربيان تکواندو تهران در سالن خانه تکواندو برگزار شد.

جمشید سهرابی رئیس هیات تکواندو پایتخت در ابتدا ضمن تشکر از زحمات استاد آذرپاد و رضایی خطاب به مربیان حاضر گفت: تکواندوکاران پایتخت و تمامی دست اندرکاران در هیات تهران همه از شاگردان شما بزرگواران هستند.ما هر چه داریم بعد از لطف خداوند و نظر اهل بیت از زحمات شما بزرگواران داریم. اگر قهرمانان ما در میادین افتخار می آفرینند همه مرهون تلاشهای خالصانه و خاضعانه شما بزرگان بوده است. احترام به پیشکسوت سرلوحه تمامی کارهای ما می باشد و از خداوند منان می خواهم که سایه شما بزرگان را برای سالهای متمادی بر سر ما مستدام دارد.

رئیس هیات تکواندو پایتخت در ادامه گفت: با حضور استاد کولجی در راس کمیته پیشکسوتان ما برنامه های بسیاری برای شما عزیزان خواهیم داشت و انشالله به زودی با حضور شما پیشکسوتان و خانواده ای محترمتان جشن بزرگی برپا خواهیم کرد.

در ادامه این مراسم و پس از سخنان برخی از پیشکسوتان و همچنین دبیر فدراسیون هدایای به رسم يادبود به مربیان و اساتید حاضر اهداء شد.