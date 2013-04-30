فعالیت 15 کانون تبلیغاتی در دورود/ برگزاری جلسه توجیهی در آستانه انتخابات

حجت الاسلام علي اركبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزديك بودن يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و اهميت موضوع جلسه اي با حضور مديران چاپخانه ها و كانون هاي آگهي تبليغاتي در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان دورود برگزار شد.

وي با اشاره به آموزش و اطلاع رسانی در راستای اصول و قوانین تبلیغات انتخاباتی، عنوان کرد: در این راستا همه چاپخانه ها و كانون هاي تبليغاتي باید در راستاي آيين نامه هاي انتخاباتي فعاليت کنند.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان دورود با بیان اینکه در جلسه برگزار شده مفاد قانوني فعاليت کانونهای تبلیغاتی و چاپخانه ها تبيين و تشريح شد، از نظارت بر روند فعالیت این مراکز و کانونها خبر داد.

حجت الاسلام ارکبان یادآور شد: در حال حاضر تعداد پنج چاپخانه و 15 كانون تبليغاتي با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سطح شهرستان دورود فعال هستند.