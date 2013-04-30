بیداری اسلامی بعد از استعمار صلیبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ بن قاسم بالقاسمی از علمای تونس در حاشیه اجلاس علما و بیداری اسلامی در تهران، گفت: روند بیداری اسلامی در جوامع اسلامی بعد از ظلم وستم و استعمار صلیبیون آغاز شد.



وی با تاکید بر وحدت مسلمین افزود: رمز موفقیت جوامع مسلمان فقط وحدت اسلامی است.

این عالم تونسی تصریح کرد ما علما باید اهدافمان را به طور مشخض تعیین کنیم و در ان راستا حرکت کنیم تا بتوانیم روند بیداری اسلامی را به سرانجام مقصود برسانیم.

بالقاسمی افزود: باید مشخص شود جریان بیداری اسلامی یک جریانی تاسیسی است یا اصلاحی.

وی همچنین با هشدار نسبت به توطته های دشمنان برای تغییر روند جریان بیداری گفت: باید همگان مواظب دستهای پنهان در مسائل سیاسی مسلمین و بیداری اسلامی باشند چون دشمنان می خواهند این جریان را به نفع خود مصادره کنند.

این عالم تونسی افزود: امریکا وژیم صهیونیستی در حال وارد کردن خدشه به روند بیداری اسلامی هستند و با اقدامات خود قصد دارند جلوی گسترش ان را بگیرند.

شیخ بن قاسم بالقاسمی در پایان افزود: کشورهای مسلمانی که دیکتاتورهایشان را به زیر کشاندند سعی کنند به سمت اسلام حقیقی حرکت کنند تا سعادت جوامعشان تضمین شود.

بیداری اسلامی باید بر اساس توحید ناب گسترش یابد

همچنین شیخ هلال النواطی از علمای عمان گفت: محور همه معارف توحید است و باید همه تلاشها در جریان بیداری اسلامی بر اساس توحید ناب و خالص باشد.

وی افزود: بیداری اسلامی فرعی است بر خواب الودگی وعلمای امت باید درباره ریشه های این خواب الودگی تحقیق و پژوهش کنند.

این عالم عمانی تصریح کرد علما باید روایات و احادیث مربوط به بیداری اسلامی را استخراج کنند تا روند بیداری راه خود را به روشنی طی کند و از خطر انحراف به دور باشد.

النواطی همچنین با اشاره به سخنان و خطی مشی امام راحل و رهبر معظم انقلاب درباب توحید و عدالت گفت: همانطور که این عزیزان در رابطه با استقرار توحید ناب و عدالت حقیقی گام برداشتند باید جوامع مسلمین هم به سمت توحید و اجرای عدالت گام بردارند.

وی در پایان افزود: خداوند به خاطر نعمت رهبری امام خمینی و پس از ایشان رهبری حضرت ایت الله خامنه ای برهمه ما منت نهاده است و انشاالله روند بیداری اسلامی به ظهور منجی اخرالزمان امام مهدی (ع) بینجامد.