10 درصد از مدارس چهار محال و بختیاری هوشمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: رویکرد های خوبی در حوزه آموزش و پرورش در سال گذشته اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: برنامه آموزش و پرورش در آینده این است که دوره ابتدایی را به دو دوره سه ساله تبدیل کنیم.

کریمیان ادامه داد: در آینده باید مفاهیم عربی را به گونه ای به دانش آموزان نشان داد که بتوانند قرآن و مفاهیم آن را به خوبی درک کنند و همین روش در درس زبان انگلیسی نیز اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه درسی ملی از طریق رئیس جمهور ابلاغ شده است، اذعان داشت: از اول مهر ماه سال جاری برنامه درسی ملی در تمام کشور اجرا خواهد شد.

کریمیان با بیان اینکه رتبه معلمین بر اساس فعالیت ها آن ها مشخص خواهد شد، اذعان داشت: معلمین بر اساس تلاش، تجربه، خلاقیت در ادامه تحصیل، ارتقاء تحصیلی پیدا خواهند کرد و بر همین اساس شاهد رتبه های برتر در بین معلمین خواهیم شد.

مدیر کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری اصحاب رسانه را معلم دانست و افزود: اصحاب رسانه در آگاهی دادن به مردم همیشه پیش قدم بوده اند و این کار آن ها برابر سمت معلمین ارزشمند است.

هرکس در عرصه آگاهی جامعه عمل کند معلم است

کریمیان یادآور شد: هرکس در عرصه آگاهی جامعه عمل کند معلم است.

وی بیان داشت: بومی گزینی با رویکرد جذب شهرستانی و منطقه ای در اولویت کارهای آموزش و پرورش است که این امر طی چهار سال آینده اتفاق خواهد افتاد.

کریمیان تصریح کرد: هوشمند سازی تمامی مدارس استان از دیگر برنامه های آموزش و پرورش است و در حال حاضر 230 مدرسه در این استان هوشمند هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری ادامه داد: ابزارهای جدید آموزش مثل تخته های هوشمند به دانش آموزان کمک می کند که در تولید محتوا شرکت کنند.