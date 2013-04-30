  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

عملکرد پلیس در کاهش تلفات سفرهای نوروزی جهادی بود

عملکرد پلیس در کاهش تلفات سفرهای نوروزی جهادی بود

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: اقدامات پلیس در کاهش تلفات نوروزی و انضباط بخشی به ترافیک اقدامی جهادی بود.

دکتر محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس در ایام نوروز گفت: خوشبختانه امسال پلیس به همراه سایر دستگاه ها با بسیج نیروها و امکاناتشان در تمامی جاده های کشور مستقر شده و با پوشش ترافیکی و امدادی باعث ایجاد نوروزی امن و پرنشاط برای هموطنان شدند. در طرح نوروزی امسال میزان شدت حوادث کاهش یافته بود و براساس آمارها نیز نوروز بهتری را نسبت به گذشته شاهد بودیم.

وی با اشاره به کاهش 5 درصدی آمار تلفات نوروز گفت: اقدامات پلیس که به واقع حرکتی جهادی و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بود، باعث شد امسال نیز  روندکاهش تلفات رانندگی حفظ شود و صدها نفر بتوانند بدون اینکه حادثه ای برایشان پیش آید در کنار خانواده نوروز را سپری کنند.

رئیس سازمان امدادو نجات هلال احمر افزود: تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی به همراه پلیس در نوروز فعالیت خود را دو چندان کردند که این مسئله باعث تسهیل سفر در نوروز و امدادرسانی در کمترین زمان ممکن شد. در نوروز امسال هلال احمر، پلیس راه، اورژانس، راهداری و امداد خودروها بهترین خدمات را به مسافران نورزی ارائه دادند.

 

کد مطلب 2044146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها