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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

فلاح:

اطلاعات بیش از 17 هزار کارگر برای سهام عدالت در زنجان جمع آوری شده است

اطلاعات بیش از 17 هزار کارگر برای سهام عدالت در زنجان جمع آوری شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دارایی استان زنجان گفت: تا کنون اطلاعات 17 هزارو 800 کارگر فصلی و ساختمانی در استان برای دریافت سهام عدالت جمع اوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل فلاح ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان زنجان با اشاره به تایید و ایجاد 145 فرصت سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: در اواخر سال گذشته نیز با دست پر در نمایشگاه و همایش های فرصت های سرمایه گذاری خارجی شرکت داشته ایم.
 
وی با اشاره به چاپ کتاب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته افزود: در راستای نظارت بر طرح های سرمایه گذاری خارجی استان طرح ها به صورت حضوری و سیستمی با استفاده از سامانه استان مورد نظارت قرار گرفت.
 
مدیر کل دارایی استان در خصوص صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در استان ادامه داد: تا قبل از سال 91 تعداد 6 طرح سرمایه گذاری خارجی در استان وجود داشت که بافعالیت های صورت گرفته در سال 91 برای 6 طرح دیگر مجوز داده شد.
 
وی به هماهنگی برای پیگیری صدور مجوزهای سرمایه گذاری داخلی یادآور شد و خاطر نشان کرد: نظارت بر طرح های سرمایه گذاری مختلف و واحد های مشکل دار نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بوده است.
 
فلاح در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه سهام عدالت در استان گفت: تا کنون 17 هزارو 800 کارگر ساختمانی و فصلی در استان برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند و اطلاعات انان جمع اوری شده است.

کد مطلب 2044147

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