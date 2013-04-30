5 جلد كتاب توسط تاكسيرانی كشور تأليف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بابك هاشمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان زنجان، با اشاره به برگزاری نخستين دوره مسابقات سراسری قرآن‌كريم تاكسيرانان كشور در زنجان با تأكيد بر اين‌كه رانندگان تاكسی سفيران فرهنگی كشور هستند، افزود: جامعه تاکسیرانی کشور نقش مهم و تاثیرگذار در رشد و تعالی فرهنگی جامعه برعهده دارد.



وی ادامه داد: آموزش در اولويت اين مركز قرار داشته و جزو الزامات به شمار می‎رود كه اين سازمان در اين مهم اهتمام ويژه‎ای خواهد ورزيد



هاشمی افزود: 400 هزار نفر از رانندگان تاكسی در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند كه روزانه بيش از 12 ميليون نفر را جابه جا می‎كنند؛ به همين دليل می‎توانند در صورت برخورداری از خلق شايسته، در ارتقاء فرهنگ دينی كشور تأثير بسزايی بگذارند.



هاشمی با بیان اینکه هر چقدر بتوانيم در تعليم علوم دينی و قرآنی به تاكسيرانان كشور همت افزون‏تری انجام دهيم، به دليل جو حاكم مذهبی و معنوی راننده و مسافر هر دو در كمال آرامش به سر می‎برند افزود: اگر بتوانيم در تعليم علوم دينی و قرآنی به تاكسيرانان كشور همت افزون‏تری انجام دهيم، به دليل جو حاكم مذهبی و معنوی راننده و مسافر هر دو در كمال آرامش به سر می‎برند.



مديرعامل اتحاديه تاكسيرانی كشور، با بيان اين كه رانندگان تاكسی افراد زحمت‎كش و امينی بوده و نبايد تعداد محدود افرادی را كه خلاف قانون و مقررات عمل می‎كنند را به همه نسبت داد، تصريح كرد: مشكل از اتحاديه تاكسرانی است كه كمتر در ارتباط با خدمات رانندگان تاكسی اطلاع‎رسانی می‎كند؛ بسياری از تاكسيرانان به دليل حفظ جان مسافر جان خويش را در معرض خطر قرار داده‎اند.



هاشمی افزود: سازمان اتوبوسرانی كشور در قالب يكصد اتوبوس مشغول به خدمات‎رسانی است اما اتحاديه تاكسيرانی كشور بالغ بر يك‌هزار تاكسی داشته و به همين دليل مشكلات افزون‎تری نسبت به اتوبوسرانی انتظار می‌رود.