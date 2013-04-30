5 جلد كتاب توسط تاكسيرانی كشور تأليف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بابك هاشمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان زنجان، با اشاره به برگزاری نخستين دوره مسابقات سراسری قرآنكريم تاكسيرانان كشور در زنجان با تأكيد بر اينكه رانندگان تاكسی سفيران فرهنگی كشور هستند، افزود: جامعه تاکسیرانی کشور نقش مهم و تاثیرگذار در رشد و تعالی فرهنگی جامعه برعهده دارد.
وی ادامه داد: آموزش در اولويت اين مركز قرار داشته و جزو الزامات به شمار میرود كه اين سازمان در اين مهم اهتمام ويژهای خواهد ورزيد
هاشمی افزود: 400 هزار نفر از رانندگان تاكسی در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند كه روزانه بيش از 12 ميليون نفر را جابه جا میكنند؛ به همين دليل میتوانند در صورت برخورداری از خلق شايسته، در ارتقاء فرهنگ دينی كشور تأثير بسزايی بگذارند.
هاشمی با بیان اینکه هر چقدر بتوانيم در تعليم علوم دينی و قرآنی به تاكسيرانان كشور همت افزونتری انجام دهيم، به دليل جو حاكم مذهبی و معنوی راننده و مسافر هر دو در كمال آرامش به سر میبرند افزود: اگر بتوانيم در تعليم علوم دينی و قرآنی به تاكسيرانان كشور همت افزونتری انجام دهيم، به دليل جو حاكم مذهبی و معنوی راننده و مسافر هر دو در كمال آرامش به سر میبرند.
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانی كشور، با بيان اين كه رانندگان تاكسی افراد زحمتكش و امينی بوده و نبايد تعداد محدود افرادی را كه خلاف قانون و مقررات عمل میكنند را به همه نسبت داد، تصريح كرد: مشكل از اتحاديه تاكسرانی است كه كمتر در ارتباط با خدمات رانندگان تاكسی اطلاعرسانی میكند؛ بسياری از تاكسيرانان به دليل حفظ جان مسافر جان خويش را در معرض خطر قرار دادهاند.
هاشمی افزود: سازمان اتوبوسرانی كشور در قالب يكصد اتوبوس مشغول به خدماترسانی است اما اتحاديه تاكسيرانی كشور بالغ بر يكهزار تاكسی داشته و به همين دليل مشكلات افزونتری نسبت به اتوبوسرانی انتظار میرود.
زنجان - خبرگزاری مهر: مديرعامل اتحاديه تاكسيرانی كشور گفت: 5 جلد كتاب توسط تاكسيرانی كشور تأليف شده و قريب به يكهزار جلد در بين رانندگان توزيع شد و امسال نيز با لحاظ كردن پارهای از اصلاحات در كتب، اين اقدام صورت میگيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بابك هاشمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان زنجان، با اشاره به برگزاری نخستين دوره مسابقات سراسری قرآنكريم تاكسيرانان كشور در زنجان با تأكيد بر اينكه رانندگان تاكسی سفيران فرهنگی كشور هستند، افزود: جامعه تاکسیرانی کشور نقش مهم و تاثیرگذار در رشد و تعالی فرهنگی جامعه برعهده دارد.
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