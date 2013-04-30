کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد انتخاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی بعدازظهر سه شنبه در جمع کمیته برگزاری جشنواره داستان کوتاه خلیج فارس افزود: گردآوری گنجینه کتاب استان در راستای توجه ویژه به هنر نویسندگی و به منظور ایجاد حس رقابت بین نویسندگان استان انجام می شود.

وی بیان داشت: نویسندگان استان باید پنج نسخه از کتابهای خود را که از یکم فروردین 88 تا یکم مهر 92 چاپ شده به دبیرخانه انتخاب کتاب سال در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تحویل دهند.

کمالوندی تصریح کرد: کتاب هایی می توانند در این رقابت شرکت کنند که یا تالیف نویسندگان بومی باشند و یا به موضوعات پیرامون کهگیلویه و بویراحمد پرداخته باشند.

وی یادآور شد: این رقابت در بخشهای شعروداستان، تاریخ، ادبیات فولکلور، ادبیات پایداری و مقاومت، کودک ونوجوان، ترجمه، ادبیات پژوهشی و هنر برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: کتاب سال در 10بخش جشنواره انتخاب و مبلغ 10 میلیون ریال به هر کتاب اهدا می شود.

کمالوندی اظهار داشت: جایزه ویژه کتاب سال به مبلغ 20 میلیون ریال نیز به کتاب برگزیده هیات داوران از بین این10 عنوان کتاب منتخب اهدا می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز خلیج فارس عنوان کرد: به مناسبت روز خلیج فارس گروه موسیقی ایل قشقایی در سالن ورزشی شهید بشارت گچساران به اجرای کنسرت می پردازند.

کمالوندی افزود: گروه موسیقی ایل قشقایی به مدت دو شب تا 10 اردیبهشت ماه 92 در سالن شهید بشارت گچساران کنسرت موسیقی سنتی ترکی اجرا می کنند.

توزیع فراخوان سومین جشنواره هنرهای تجسمی دعای باران در استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از ارائه فراخوان سومین جشنواره هنرهای تجسمی دعای باران خبر داد و گفت: این فراخوان با ارسال دورنگار به شهرستان های استان و در بین هنرمندان علاقمند به هنرهای تجسمی توزیع شد.

کمالوندی یادآور شد: سومین جشنواره دعای باران رضوی به مناسبت دهه کرامت و همزمان با یازدهمین جشنواره بین المللی حضرت امام رضا (ع) 18 شهریورماه سال جاری در گچساران برگزار می شود.

وی افزود: هنرمندان تجسمی می توانند در رشته های طراحی با تکنیک های مداد، مداد کنته، ذغال، قلم فلزی و آب مرکب در این جشنواره شرکت کنند.

کمالوندی اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، تجلیل از تولیدکنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری و شناسایی، معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان و پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری مرتبط با سیره رضوی را از جمله مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره دعای باران رضوی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: شهرستان ها در معرفی شرکت کننده محدودیت دارند و هر شهرستان می تواند چهار هنرمند به این جشنواره اعزام کند.

کمالوندی افزود: اختتامیه جشنواره 23 شهریورماه سال جاری در تالار هنر یاسوج برگزار و در پایان به هشت نفر از برگزیدگان بدون رتبه بندی مبلغ یک میلیون ریال اهداء خواهد شد.