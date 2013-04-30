احداث 10 زمین چمن مصنوعی در منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری با اشاره به این مطلب گفت: به منظور افزایش فضاهای ورزشی و تفریحی سالم، 10 زمین چمن مصنوعی در سال جاری در منطقه 20 تهران احداث می شود که چهار مورد آن در محدوده روستاهای حریم این منطقه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد زمینهای چمن مصنوعی این منطقه به 62 مورد می رسد، افزود: توسعه فضاها و اماکن ورزشی از اقدامات اولویت داری است که به منظور تسهیل دسترسی شهروندان و گسترش ورزش محله ها در دستور کار مدیریت شهری منطقه 20 تهران قرار گرفته است.

غفوری تقاضای شهروندان در خصوص احداث اماکن و فضاهای ورزشی در محله ها را نشان از تحقق رویکرد شهرداری تهران مبنی بر ترغیب ورزش شهروندی دانست و تصریح کرد: تمامی محله های منطقه 20 تهران به فضاهای ورزشی مجهز شده اند و این درحالی است که این منطقه به عنوان جنوبی ترین منطقه پایتخت بیشترین تعداد فضاها و اماکن ورزشی در بین مناطق 22 گانه شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

برگزاری مراسم میلاد حضرت زهرا(س) در بقاع متبرکه شهرری

ویژه برنامه میلاد حضرت زهرا(س) در آستان مقدس امامزادگان شاخص و بقاع متبرکه شهر ری برگزار می شود.

همزمان با شب میلاد حضرت زهرا(س) این مراسم در آستان مقدس امامزاده بی بی زبیده(س) با سخنرانی حجت الاسلام قاضی عسکر و مداحی طاهری بعد از نماز مغرب وعشا برگزار خواهد شد.

همچنین در آستان مقدس امامزاده شعیب(ع) این مراسم در راستای تجلیل و تکریم مقام زن و گرامیداشت جایگاه مادران شهدا و ایثارگران ساعت 10 صبح سه شنبه 10 اردیبهشت ماه با سخنرانی حجت الاسلام توسی و مداحی ذاکرین اهل بیت(ع) برگزار شد.

گفتنی است، در آستان مقدس امامزادگان عبدالله (ع) و ابوالحسن(ع) مراسم میلاد حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، همزمان با میلاد فاطمه زهرا(س) از خادمان بقاع متبرکه نیز تجلیل می شود.