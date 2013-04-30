به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان در سی و چهارمین نشست مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها که در مشهد برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی کشور نباید موضع ما انفعالی باشد، بلکه رویکرد ما بایستی فعالانه بوده و از زاویه امید به آینده و با اعتماد به وعده های الهی حرکت کنیم. 34 سال است که با عنایت خداوند، ما از امتحان های مختلف سربلند بیرون آمده ایم؛ اگر به وعده های بزرگ الهی نظر داشته باشیم موفق و سربلند خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، اظهار داشت: این دوره مهمترین انتخابات در تاریخ انقلاب نیست، اما به نوعی پیچیده ترین انتخابات خواهد بود، استکبار جهانی با توجه به تجربه فتنه 88 از یک سو و فشار و تحریم های اقتصادی از سوی دیگر دنبال ایجاد بهانه هایی است تا افکار عمومی را از مسائل اصلی غافل کند و تلاش دارد از فرصت انتخابات به نفع مطامع خودش استفاده کند. لذا نیروهای انقلاب در این برهه باید با بصیرت تحرکات دشمن را رصد کنند تا رسانه های وابسته به دشمن نتوانند با سیاه نمایی و دلسرد کردن مردم به انتخابات خدشه ای وارد کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به این رویکرد دشمن که البته موضوع تازه ای هم نیست، مسئولان می توانند با همدلی و وحدت بهانه دست دشمنان ندهند و همه توان خود را صرف حل مشکلات مردم و اولویت های کشور کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: صیانت از قانون و تاکید بر قانون مداری و حمایت از اصل نظام و آرمان های انقلاب به عنوان یکی از دغدغه های مهم دانشگاهیان درباره کاندیداها و جریان های سیاسی در انتخابات پیش رو است.

حجت الاسلام محمدیان بر لزوم حفظ آرامش و فضای منطقی در انتخابات تاکید کرد و گفت: تشکل ها و سایر گروه های فعال در دانشگاه ها کاندیداها را پای میز ارائه برنامه بکشند و از آنها برنامه هایشان را بخواهند و به شعارهای کلی بسنده نکنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انتخابات را فرصت مناسبی برای رشد سیاسی دانشگاهیان برشمرد و افزود: انتخابات برای تشکل های دانشجویی یک گردنه محسوب می شود که بایستی تشکل ها از آن به سلامت عبور کنند و مراقبت نمایند که موجودیت و انسجام تشکل فدای یک انتخابات نشود.

این مقام مسئول تاکید کرد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با دعوت از تمامی دانشگاهیان برای حضور فعال و تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری، همچنین با حمایت از همه برنامه هایی که در دانشگاه ها برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن انتخابات انجام می گیرد، در عین حال از هیچ کاندیدای مشخصی طرفداری نمی کند و از جریانات سیاسی طرفداران کاندیداها نیز جانبداری نخواهد کرد.