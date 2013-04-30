هلال احمر ايران ركورد شكست/ آموزش 600 هزار زن داوطلب و 18 هزار امدادگر چريك

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت مقام زن با عنوان «ستاره مهربانی» گفت: زنان و مردان در فعالیتهای جامعه مکمل یکدیگرند و هر جا که زن و مرد در کنار هم دوش به دوش حرکت کردهاند پیشرفتها روزافزون شده است.
وی با بیان اینکه امروز زنان امدادگر در عرصههای مدیریت بحران نیز وارد میشوند افزود: شاید یک زمانی زنان داوطلب جمعیت هلالاحمر کارهایی به غیر از امداد و نجات را بر عهده داشتند اما طی دو، سه سال اخیر با تغییر نگرشهایی که در جمعیت رخ داد 18 هزار زن داوطلب آموزشهای امدادی را فرا گرفتند و تاکنون 500 مانور امداد و نجات در سطح شهرستان، استان و منطقه توسط زنان برگزار شده است.
رافع توانمندسازی زنان روستایی را یکی دیگر از فعالیتهای ویژه این سازمان در حوزه زنان عنوان کرد و افزود: زلزله بوشهر نمونه بارزی از این فعالیتهاست. هم اكنون بیش از 600 هزار زن داوطلب و امدادگر جوان، اصول اقتصاد خانواده، بهداشت روانی، حجاب و عفاف، جنگ نرم و الگوی اسلامی- ایرانی و آموزشهای امداد و نجات را فرا گرفته اند که به عنوان یک رکورد در میان جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر محسوب میشود.
رئیس سازمان داوطلبان هلالاحمر از ركورد شكني هلال احمر در ميان ساير هلال احمر هاي جهان با آموزش 18 هزار امدادگر چريك و 600 هزار امدادگر ورزيده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت مقام زن با عنوان «ستاره مهربانی» گفت: زنان و مردان در فعالیتهای جامعه مکمل یکدیگرند و هر جا که زن و مرد در کنار هم دوش به دوش حرکت کردهاند پیشرفتها روزافزون شده است.
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