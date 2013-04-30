  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

پیشکسوتان تکواندو به عیادت ذوالقدر رفتند

پیشکسوتان تکواندو به عیادت ذوالقدر رفتند

مسئولین هیات تکواندو استان تهران به همراه تعدادی از پیشکسوتان و مربیان به عیادت یکی از ملی‌پوش آسیب دیده این رشته رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد ذوالقدر عضو تیم ملی تکواندو که مدتی پیش دچار آسیب دیدگی شده بود پنجشنبه گذشته پای آسیب دیده خود را در بیمارستات کسری به تیغ جراحان سپرد. عصر دوشنبه جمشید سهرابی  رئیس هیات تکواندو استان تهران به همراه استاد کولجی، رضایی و مربیانی چون نظری ، حسنیان ، نریمانی ، نعیمی ، سلیمی و خان طاهری نایب رئیس بانوان استان با حضور در منزل این قهرمان از وی عیادت کردند.
 
فرزاد ذوالقدر فرزند حسن ذوالقدر دبیر فدراسیون است، رقابتهای فصل گذشته ليگ برتر را به دليل مصدوميت از دست داد، با انجام عمل جراحی هشت‌ماه خانه نشين شده و احتمالا فصل جديد مسابقات ليگ را نیز از دست خواهد داد. وی که مسابقات جهانی مکزیک را از دست داده تلاش می کند برای حضور در بازیهای آسیایی خود را به تمرینات تیم ملی برساند.
 
کد مطلب 2044161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها