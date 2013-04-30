یک هیئت از ترکیه به سرزمین های اشغالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه، در راستای عادی سازی روابط دو متحد استراتژیک قدیمی هفته آینده یک هیئت از ترکیه برای گفتگو پیرامون دریافت غرامت برای بازماندگان قربانیان کشتی مرمره به سرزمین های اشغالی می رود.

بعد از تیرگی روابط دو طرف این اولین بار است که در دو سال گذشته یک هیئت بلند پایه ترک به سرزمین های اشغالی می رود.

دور اول این مذاکرات هفته گذشته در استانبول برگزار شد که طرفین درباره اصول پرداخت غرامت به توافق رسیدند. در این دیدار "یاکوف آمیدر" مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی ریاست هیئت را عهده دار بود.

یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرگزاری "آناتولی" ترکیه گفت شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی میزبان دور دوم مذاکرات ترکیه و این رژیم خواهد بود.