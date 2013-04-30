ضرورت تقویت حضور مهندسان شهرساز در پروژه های لرستان/ قانون اجرا شود

همت الله کمانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان اظهار داشت: خوشبختانه در هیئت مدیره جدید با همدلی و همفکری اعضا تعرفه خدمات مهندسی شهرسازی تصویب شده و شرح خدمات آنها نیز ابلاغ شده است.

کمانگیر همچنین با بیان اینکه اقدامات دیگری برای مهندسان شهرسازی در سازمان در دستور کار است، افزود: ارسال یک نامه به معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کارهای مربوطه به مهندسان شهرسازی بر اساس قوانین موجود از دیگر اقدامات سازمان نظام مهندسی برای مهندسان شهرساز است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم قوانین موجود در رابطه با ارجاع کارهای مربوط به مهندسان شهرساز اجرایی شود، تصریح کرد: قانون چیزی است که نمی توانیم از آن فرار کنیم و یا آن را مسکوت بگذاریم.

40 مهندس شهرساز عضو سازمان نظام مهندس لرستان هستند

دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با بیان اینکه هم اکنون 40 مهندس شهرساز عضو سازمان نظام مهندس لرستان هستند، گفت: همچنین بیش از 300 دانشجوی لرستانی در رشته مهندسی شهرسازی مشغول تحصیل هستند و این تعداد مهندس در آینده مطالباتی خواهند داشت و باید از همین حالا به فکر آنها باشیم.

کمانگیر یادآور شد: پرهیز ار رویه های غلط گذشته و پیروی از قانون مشکلات موجود در حوزه مهندسان شهرساز را حل می کند.

وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه در هیئت مدیره جدید سازمان در رابطه با کار نظارت مهندسان شهرسازی فعالیتهای خوبی صورت گرفته است، افزود: در تصمیمات جدید سازمان مشخص شد که تعدادی از مهندسان با سابقه و دارای پروانه به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی در کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی حضور داشته باشند.

کمانگیر با بیان اینکه این کار نقطه عطفی در فعالیت مهندسان شهرسازی در استان است، یادآور شد: با این اقدامات به دنبال این هستیم به سمتی برویم که کارهای مربوط به حوزه شهرسازی به متخصصان این رشته ابلاغ شود.

ضرورت حضور مهندسان شهرسازی

وی در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم دستگاه هایی که در رابطه با کار شهرسازی فعالیت می کنند مثل شهرداری، دفتر فنی و معاونت عمرانی استانداری و اداره کل شهرسازی در این راستا با ما همکاری کنند، تصریح کرد: با این اقدامات می توان مشکلات شهری که نشات گرفته از حضور کمرنگ مهندسان شهرسازی است را برطرف کنیم.

کمانگیر با بیان اینکه 70 درصد شرح وظایف دستگاه هایی مثل شهرداری، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری پیرامون مباحث شهرسازی است، تصریح کرد: بنابراین مهندسان شهرسازی می توانند در خدمت مدیران شهری باشند و از ظرفیت آنها استفاده شود.