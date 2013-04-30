لغو روادید یکطرفه بیست روزه برای ورود جهانگردان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرد: وزارت امور خارجه مجاز است برای برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه بیست روزه برای ورود دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری عربی مصر به ایران اقدام کند.



این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.