لغو روادید یکطرفه بیست روزه برای ورود جهانگردان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرد: وزارت امور خارجه مجاز است برای برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه بیست روزه برای ورود دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری عربی مصر به ایران اقدام کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
دولت در راستای گسترش مناسبات ایران با سایر کشورها و نشان دادن حسن نیت در روابط ایران و جمهوری عربی مصر با برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه بیست روزه برای ورود جهانگردان مصر به ایران موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرد: وزارت امور خارجه مجاز است برای برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه بیست روزه برای ورود دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری عربی مصر به ایران اقدام کند.
کد مطلب 2044167
نظر شما