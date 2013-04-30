40 درصد از ذرات معلق هوای تهران ناشی از احتراق سوخت دیزل است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: مقدار گوگرد سوخت دیزل در کشورما 7 هزار پی پی ام است، این در حالیست که هیچ کجای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد و سوخت دیزل استاندارد باید کمتر از 10 پی پی ام گوگرد داشته باشد.

استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی چندی پیش گزارشی منتشر کرد مبنی براینکه احتراق سوخت دیزل سرطان زا است و نرخ مرگ و میر با غلظت ذرات معلق در هوا رابطه مستقیم و خطی دارد، اما متاسفانه در کشور ما آن طور که باید و شاید به ارتقا کیفیت سوخت و خودرو توجه نمی شود و سالانه تعدادی زیادی از شهروندان به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.

وی با اینکه در تمام دنیا آلوده کننده ها، هزینه آلودگی هوا را می پردازند اما در ایران این اصل مغفول مانده است گفت: در تمام شهرهای پیشرفته دنیا به طور مثال مجوز ورود به محدوده سبز شهری فقط با برچسب عدم آلایندگی خودروها امکان پذیر است اما ما محدوده طرح ترافیک را در بخش مرکزی شهر ایجاد می کنیم ولی اصلا آلاینده نبودن خودروها را برای ورود به این محدوده ملاک قرار نمی دهیم.

حسینی تاکید کرد: باید ارتقای کیفیت سوخت بنزین و دیزل در کشور با جدیت بیشتری دنبال شود تا بیش از این شاهد وجود آلاینده های بسیار خطرناک در هوای شهرهای کشور نباشیم و سلامتی و جان شهروندان بیش از این به خطر نیافتد.