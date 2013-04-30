كارگران در راستاي توسعه اقتصادي كشور پيشگام هستند/ ايجاد اشتغال پايدار در اولويت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز کارگر در شهرستان بانه اظهار داشت: در دین اسلام و سیره بزرگان دینی توجه به قشر کارگر و قدردانی از زحمات آنان بسیار تاکید شده است به گونه ای که همه ما مسلمانان بوسه پیامبر اکرم (ص) بر دست کارگر را نشانه اهمیت اسلام به کار و تلاش و قدردانی از قشر کارگر می دانیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی افزود: بی شک نقش کارگر در چرخه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است و توجه به این قشر زحمتکش باعث می شود کارگران در واحدهای تولیدی با انگیزه ای مضاعف تلاش کنند.

فرماندار بانه همچنین دلیل نامگذاری سال جدید را از سوی رهبر انقلاب، به "سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی"، توجه و آگاهی ایشان به نقش بسترسازان این حماسه ها، یعنی قشر عظیم و زحمتکش کارگری در رقم خوردن حماسه های مد نظر عنوان کرد.

منصوری ادامه داد: از آنجا که قانون کار جمهوری اسلامی جنبه حمایتی از کارگر را دارد، ضمن احترام به جایگاه سرمایه گذاران و کارفرمایان باید زمینه تعامل هر چه بیشتر این دو قشر فراهم شود.

وی رفع مشکلات زیرساختی شهرستان و ایجاد اشتغال پایدار را یکی از عوامل مهم در اشتغالزایی جوانان عنوان کرد و كارگران را عامل مهمي در چرخه توليد و سرمايه گذاري دانست و یادآور شد: با تعامل مناسب بين كارگران و كارفرمايان حقوق و منافع دو ضلع توليد حفظ و پايدار می شود.

فرماندار بانه بیان کرد: ساخت تشكل هاي كارگري مثل خانه كارگر مي تواند در اين عرصه نقش مهمي داشته باشد، مخصوصا در سال های اخیر با اندک تغییری در این ساختار، تشکل های کارگری، رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته اند.

منصوری تامين نياز‌هاي مادي و معنوي كارگران را ضروري دانست و گفت: موفقیت کارفرمایان و مدیران دستگاه های خدمات رسان، در سایه تلاش های شبانه روزی و بی وقفه این قشر زحمتکش و تاثیر گذار رقم می خورد.

اختصاص بیش از دو میلیارد ریال تسهیلات به بخش مشاغل خانگی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال گذشته با معرفی 645 نفر در حوزه مشاغل خانگی به بانک های عامل، تسهیلاتی به ارزش دو میلیارد و 673 میلیون ریال برای این حوزه جذب شد.

حمید ساعدپناه افزود: کارگران فعالان جهاد اقتصادی کشور هستند و چرخ اقتصادی هر جامعه ای با قدرت کارگران آن جامعه می چرخد.

وی به ذکر تاریخچه و فلسفه نامگذاری روز جهانی کارگر پرداخت و ادامه داد: در دین اسلام نیز به کار و کارگر سفارش زیادی شده است و حدود 80 آیه از ایات قرآن مجید در این مورد نازل شده است.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانه یادآور شد: رشد و پیشرفت هر جامعه ای مرهون نیروی انسانی آن جامعه، مخصوصا قشر کارگری آن است و چرخ اقتصادی آنرا دستان قدرتمند کارگران آن کشور می چرخاند.

ساعدپناه رعایت قانون و احترام متقابل بین کارگر و کارفرما را از ملزومات و اهرم های اصلی موفقیت در این رابطه دانست و بیان کرد: دین مبین اسلام این روابط و چارچوب ها را برای ما کاملا مشخص و واضح بیان کرده و اگر رابطه کارگر و کارفرما از روی این قانون باشد رابطه ای سالم و توام با احترام خواهد بود.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات این اداره در سال گذشته گفت: ما توانسته ایم در سال گذشته با معرفی 645 نفر در حوزه مشاغل خانگی به بانک های عامل، تسهیلاتی به ارزش دو میلیارد و 673 میلیون ریال، برای این حوزه جذب کنیم و با برپایی 13 مورد جلسه بیمه بیکاری نیز، برای 44 نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کنیم.