"ژائو هاوه لانژ" از سمت ریاست افتخاری فیفا کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاوه لانژ 96 ساله حدفاصل سالهای 1974 تا 1998 رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال بود و پس از آن جای خود را به سپ بلاتر سوییسی داد.
در گزارشی که سال گذشته از سوی کمیته اخلاقی فیفا منتشر شد، مشخص شد که هاوه لانژ در دهه 90 از حق پخش تلویزیونی رقابتهای جام جهانی به میزان 22 میلیون دلار دریافت غیرقانونی داشته است.
در گزارش اخلاقی فیفا آمده که هاوهلانژ به همراه نیکلاس لئوز و ریکاردو تکسیرا رشوه دریافت کردهاند.
در گزارشی که روی سایت فیفا قرار گرفته، آمده است: آقای هاوه لانژ سمت رسمی در فدراسیون بینالمللی فوتبال نداشت و از سمت خود به عنوان رئیس افتخاری فدراسیون بینالمللی فوتبال در تاریخ 18 آوریل(پنجشنبه 29 فروردینماه) استعفا کرده است.
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