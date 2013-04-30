مرکز پشتیبانی اینترنت پرسرعت مخابرات به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت یکسان پرسنل، تقویت پشتیبانی فروش و پاسخگویی مناسب به کاربران ADSL مخابرات استان تهران از جمله اهداف راه اندازی ساختمان مرکزی NOC است که امروز سه شنبه با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران کل و معاونین شرکت مخابرات استان تهران و مناطق هشت گانه مخابراتی و همچنین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت خدمات اول TCT افتتاح شد.

در حال حاضر 230 نفر از پرسنل شرکت خدمات اول TCT در ساختمان مرکزی NOC به صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل پاسخگوی بخش پشتیبانی ADSL مخابرات تهران هستند و در آینده نزدیک، علاوه بر پشتیبانی ADSL، پشتیبانی تمامی سرویس های دیتای مخابرات نیز در این مرکز انجام خواهد شد.

بخش فروش تلفنی ADSL مخابرات تهران نیز در حال حاضر، با شماره 2020 در ساختمان مرکزی NOC فعال است و سفارشات تلفنی ADSL، فروش فیش تلفن و تمامی خدمات فروش تلفن به صورت غیر حضوری نیز به زودی به این بخش افزوده خواهد شد.

طرح تجمیع NOC در ساختمان مرکزی با هدف ارتقای کیفیت پاسخگویی، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، از بهمن 91 توسط شرکت خدمات اول TCT و با همکاری شرکت مخابرات استان تهران کلید خورد و صبح امروز به بهره برداری رسید.

ناصر قدیر کاشانی، مدیر عامل شرکت خدمات اول TCT در این مراسم با تاکید بر لزوم پیشرفت همگام با توسعه سریع تکنولوژی و خدمات ارتباطی، اظهار داشت: هدف از ایجاد ساختمان مرکزی NOC، ایجاد محیطی آرام و صمیمی برای پاسخگویی متمرکز و مناسب به مشتریان و ارائه خدمات جدید و قابل اعتماد است.

وی حذف مراجعات متقاضیان خدمات مخابراتی را گام مهمی در راستای جذب مشتریان جدید و پاسداشت مشتریان همیشگی مخابرات یتمندی کاربران اینترنت پرسرعت مخابرات با بهره گیری از تجارب ارزشمند و دانش روز تهران دانست و تصریح کرد: شرکت خدمات اول TCT با رویکردی نوین و شیوه ای جدید برای ارائه خدمات غیرحضوری در زمینه تلفن ثابت، همراه و ADSL و به منظور تسهیل خدمت رسانی به مشترکان در مسیر جلب رضایت مشترکان گام برداشته است.