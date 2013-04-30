574 واحد صنعتی زودبازده در زنجان تامین اعتبار شده اند

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های کمیته صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در حال حاضر یک هزارو 269 مجوز تاسیس و طرح توسعه با 63 هزار و 697 میلیارد ریال سرمایه گزاری و 42 هزارو 480 مورد اشتغال ارایه شده است.



وی با بیان اینکه از مجموع طرح های توسعه هزار و 123 واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند افزود: هم اکنون 51 طرح نیز آماده بهره برداری است.



معاون اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با یادآوری اینکه از ابتدای سال 91 درمجموع 491 جواز تاسیس واحد صنعتی با 22 هزار و 308 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 2 هزار و 568 نفر اشتغال زایی صادر شده است ادامه داد: تعداد طرح های تامین اعتبار شده از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زود بازده 574 فقره پرونده صنعتی در سال 91 است.

فغفوری افزود: با توجه به فعالیت های این کمیته خانه صنعت و معدن استان در کشور نمونه شده است.