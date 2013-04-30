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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

فغفوری:

574 واحد صنعتی زودبازده در زنجان تامین اعتبار شده اند

574 واحد صنعتی زودبازده در زنجان تامین اعتبار شده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در سال 91 از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده 574 فقره پرونده صنعتی تامین اعتبار شدند.

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های کمیته صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در حال حاضر یک هزارو 269 مجوز تاسیس و طرح توسعه با 63 هزار و   697 میلیارد ریال سرمایه گزاری و 42 هزارو 480 مورد اشتغال ارایه شده است.
 
وی با بیان اینکه از مجموع طرح های توسعه هزار و  123 واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند  افزود: هم اکنون 51 طرح نیز آماده بهره برداری است.
 
معاون اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با یادآوری اینکه از ابتدای سال 91 درمجموع 491 جواز تاسیس واحد صنعتی با 22 هزار و  308 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 2 هزار و  568 نفر اشتغال زایی صادر شده است ادامه داد: تعداد طرح های تامین اعتبار شده از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زود بازده 574 فقره پرونده صنعتی در سال 91 است.

فغفوری افزود: با توجه به فعالیت های این کمیته خانه صنعت و معدن استان در کشور نمونه شده است.

کد مطلب 2044175

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