صاحبان فکر، ارشادات خود را نسبت به توده مردم دریغ نکنند/ اصلح ها وارد شوند

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص شرکت حداکثری در انتخابات بیان داشت: یکی از مسائلی که امام خمینی(ره) سخت بر آن تاکید داشتند حضور مردم در تمام عرصه های انقلاب و از جمله انتخابات بود.

حضور مردم در عرصه های انقلاب پشتوانه نظام است

وی تصریح کرد: در این خصوص امام خمینی (ره) توصیه می فرمودند مردم حضور پیدا کنند و این حضور را پشتوانه نظام تلقی می کردند و این یک واقعیت است.

عضو شوراي عالي حوزه‌هاي علميه افزود: بر این اساس باید تلاش همه دلسوزان نظام، انقلاب و کشور و تمام کسانی که خواستار حفظ تمامیت ارضی، قوت و عزت ایران هستند این باشد که همه با هر فکر و سلیقه ای در انتخابات حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: به خصوص که بدانند حضور آنها می تواند سرنوشت ساز باشد و در برابر دخالت دشمنان مانند سدی مستحکم عمل کند.

آیت الله غروی یادآور شد: حتی امام خمینی (ره) در وصیت نامه خود نیز به روحانیون تاکید کردند که مردم را برای حضور در صحنه های انقلاب و انتخابات ترغیب کنند و نباید این طور باشد که صاحبان فکر و نظر ارشادات خود را از توده مردم دریغ کنند و افرادی که صلاحیت بیشتری دارند و اصلح هستند به مردم معرفی نشوند.

کسانی که فکر می کنند صلاحیت و مقبولیت دارند وارد عرصه شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که باید همه به شکلی و متناسب با شرایط و وضعیت خود در صحنه انتخابات شرکت کنند، تصریح کرد: عموم مردم با انتخاب فرد اصلح، عده ای دیگر گروه و یا جمعی که اصلح هستند را آماده کنند، و کسانی هم که فکر می کنند صلاحیت و مقبولیت دارند باید در عرصه حضور پیدا کنند.

باید روی فرد اصلح تجمیع و سرمایه گذاری کرد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: همه باید به دور از سلایق شخصی، به دور از منیت، حزب و جناح بازی در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند و روی فرد اصلح تجمیع داشته و سرمایه گذاری کنند تا شخصی که صلاحیت بیشتری دارد کار دستگاه اجرایی کشور را عهده دارد شود و مشکلات را از جلوی پای مردم بردارد و تلاش کند تا در زمینه های مختلف از جمله رفاه، دیانت، فرهنگ و ... مردم کارهای مثبت انجام دهد.



