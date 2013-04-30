آب سد گاوشان برای مزارع روستاهای بخش مرکزی کامیاران رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در جلسه بررسی مشکلات شبکه آبیاری روستاهای بخش مرکزی شهرستان کامیاران گفت: پس از رهاسازی آب شبکه از لحاظ کارشناسی تست و بررسی می شود و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، به صورت رسمی از طریق آب منطقه ای کرمانشاه به آب منطقه ای کردستان و سپس به جهاد کشاورزی استان تحویل و واگذار می شود.

وی با انتقاد و گلایه از نحوه تخصیص آب به کشاورزان خواستار حذف فرآیندهای منسوخ شده و مکاتبات غیر ضرور شد و اظهار داشت: تعیین تکلیف مدیریت بهره برداری و نظارت بر این شبکه باید جدی گرفته شود تا خسارتی متوجه مردم نگردد.

فرماندار کامیاران افزود: خسارت ناشی از انتقال لوله آب کرمانشاه و تخریب کانال های سنتی به کشاورزان و اراضی روستاهای زرین جوب، خانم آباد، علی آباد و چقابراله علیرغم حل مشکل آب شرب کرمانشاه هنوز پرداخت نشده که انتظار می رود در این مورد دستگاه های مسئول در اسرع وقت اقدام کنند.

روحانی با اشاره به اشتغال و ارتباط 80 درصدی مردم به کشاورزی توسعه آن را یکی از مسیرهای تحقق حماسه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد: با بهره مندی از شرایط موجود می توان به این امر مهم دست یافت.

حماسه انتخابات، مشروعیت و عزت نظام اسلامی ایران را به دنیا ثابت می کند

فرماندار شهرستان سقز گفت: مجریان انتخابات با اجرای قانون و امانتداری از آرای مردم باید در برگزای هرچه باشكوه تر انتخابات، ‌كشور را یاری کنند، چرا که حماسه انتخابات، ‌مصونیت، مقبولیت، مشروعیت و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به دنیا ثابت می کند.

نادر فخری در حاشیه برگزاری آزمون قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای عوامل اجرایی انتخابات شهرستان سقز، اظهار داشت: این آزمون برای اولین بار در استان كردستان در راستای اجرای هرچه بهتر انتخابات پیش رو برای عوامل اجرایی انتخابات شهرستان سقز برگزار شد.

وی از كسب رتبه اول شهرستان سقز در سطح استان در ثبت نام داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا خبرداد و افزود: آنچه كه برای سال 92 در دستور كار اصلی قرار دارد ‌برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا است.

فرماندار سقز ادامه داد: همه باید در راستای حضور حداكثری، ‌‌ترغیب و تشویق مردم به شركت در انتخابات، قانون مداری، ‌امانتداری و رعایت عدالت عمل کنیم.

فخری یادآور شد: بدون شک مردم شهرستان سقز و سراسر میهن اسلامی، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور با مشاركت گسترده مردم خواهند بود تا باعث خرسندی مقام معظم رهبری و موجبات امیدواری ملت شود.