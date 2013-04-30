همایش فاطمی در 67 امامزاده و بقعه متبرکه مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده، از برپايی همايش «فاطمی» با هدف معرفی سيره اين بانوی بزرگوار در بيش از 67 آستان امامزاده و بقعه متبركه در سراسر استان خبر داد و گفت: اين همايش‌ها در شب و روز ولادت حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

وی به چاپ كتابچه ويژه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) در تيراز ۱۰۰ هزار جلد از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اشاره و عنوان كرد: تعداد 10 هزار جلد از اين كتابچه نيز در ميان زائران حاضر در آستان امامزادگان و بقاع متبركه مازندران توزيع می‌شود.

ساختمان امامزاد گان روستای نوا نیاز به تجدید بنا دارند

حجت الاسلام شجاعی در بازدید از ساختمان بقاع و امزامزادگان منطقه نوا گفت: با کمک خیران این اماکن باید بازسازی شوند. رئیس داره اوقاف و امور خیریه لاریجان در بازدید از امام زادگان و موقوفات روستای نوا گفت: بقاع متبرکه روستای نوا دارای بنای قدیمی هستند که مکان این بقاع، شایسته این امام زادگان نیست.

وی با اشاره به اینکه روستای نوا دارای موقوفات زیادی است تصریح کرد: با احیای این موقوفات میتوان بقاع متبرکه این روستا را تجدید بنا کرد.

شجاعی افزود: در این خصوص مقدمات لازم برای احیای موقوفات نوا فراهم آورده شد ودر آینده ای نزدیک شاهد احیای موقوفات و ساماندهی ساختمان امامزادگان این منطقه خواهیم بود.

برگزاری همایش بصیرت و ولایتمداری در ساری

همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه(س) همایش بصیرت و ولایتمداری در امامزاده عباس ساری برگزار می شود.



حجت الاسلام علی اصغر علیزاده، مسئول فرهنگی امامزاده عباس (ع) ساری گفت: همزمان با سالروز ولادت با سعادت دخت نبی اکرم، بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و سلاله پاکش بنیانگذار جمهوری اسلامیحضرت امام خمینی (ره)، مراسمی با عنوان همایش بصیرت و ولایتمداری با همکاری حوزه مقاومت محمد رسول الله (ص) ساری چهارشنبه 11 اردیبهشت بعد از نماز جماعت مغرب و عشا در محوطه آستان مقدس امامزاده عباس (ع) برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم حجت الاسلام خلیل نژاد نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه ساری سخنرانی می کند و همچنین بریمانی از مداحان مشهور مازندران مولودی خوانی و مداحی می کند.

علیزاده گفت: شعرخوانی، مقاله خوانی در خصوص عفاف و حجاب، اهدای جوایز به نامهای مبارک زهرا، فاطمه و روح الله از جمله برنامه های متنوع این جشن بزرگ است.