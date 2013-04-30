حقوق بازنشستگان گلستان هماهنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوهستانی ظهر سه شنبه در مراسمی بمناسبت روز کارگر در دانشگاه علمی کاربردی گرگان اظهار داشت: درمان بازنشستگان به خطر افتاده است وتورم نیز بالا است و امروز در سراسر کشور دو میلیون و500 هزار نفر از بیمه های تکمیلی از طریق کانون عالی کشور برخوردار شده اند وتعداد 36 هزار نفر از بازنشستگان استان نیز از این بیمه برخوردار شده اند.

این مقام مسئول بازنشستگان استان در ادامه بیان داشت:درسال 91 توانستیم هزار و380 نفر ز بازنشستگان را برای دریافت وام قرض الحسنه یک میلیون توامانی معرفی کنیم .

وی افزود: مسئولین تدبیری اندیشه کنند تا نیروهای جوان، پرنشاط و پرانرژی در جامعه حداکثر بهره وری را کسب کنند تا از پرتو کار و تلاش که جوهر همه انسان هاست زمینه کجروی، انحراف و بحران های اجتماعی کاسته شود و جامعه ای شاداب در سایه تلاش، کار و هنرانسان های توانمند پدید آید و همگی راه رستگاری را بپبمایند.

وی تصریح کرد: در روز کارگر لازم است از کارآفرینان نیز تجلیل به عمل آید زیرا این افراد انسان های شریفی هستند که با تفکر واندیشه اقتصادی و با بکارگیری سرمایه در راه سازندگی چرخ های کارخانه ها و تولید را به گردش درآورده و سفره نعمت را برای کارگران خود گسترده اند و در قبال کارفرمایان صاحب خیر فضای سالم فعالیت را در جامعه گشوده اند.