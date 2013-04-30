سومین مرکز آموزش عقیدتی و سیاسی کشور در زاهدان اغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر امروز در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: این مرکز در راستای تربیت و تعالی بخشیدن آموزش های عقیدتی و سیاسی پاسداران انقلاب راه اندازی شده است.

آیت الله علی سعیدی در این رابطه گفت: در این رابطه همه ساله بیش از 100 هزار نفر از نیروهای پاسدار برای گذراندن دوره های عقیدتی و سیاسی به شهر های قم و مشهد اعزام می شدند که خوشبختانه راه اندازی سومین مرکز آموزش در سیستان و بلوچستان در بالندگی نیروهای سپاه تاثیر شایانی خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه پاسداری از دستاوردهای انقلاب به عنوان یکی از رسالت های سپاه است لذا باید این پاسداری در درجه نخست با آشنایی و آموزش معارف دینی و الهی همگام باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر چارچوبی الهی استوار شده است ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید به عنوان حافظ این هدیه الهی این قواعد را شناخته و به وجه صحیح در انتقال آن به مخاطبان عمل کند.

وی با شاره به اینکه بستر سازی در ایجاد رشد سیاسی و عقیدتی نیروها از اولویت های کاری در سپاه پاسداران انقلاب است ادامه داد: در طی سال های گذشته اهتمام ویژه ای با دستور فرمانده کل قوا و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای برای آموزش و رشد و تعالی پاسداران در کشور به انجام رسیده است.

آیت الله سعیدی اظهار داشت: در حال حاضر در سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های خوبی محقق شده که می‌توان از آنها در زمینه رشد و بالندگی پاسداران انقلاب اسلامی بهره گرفت.