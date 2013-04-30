كانديداها در ميدان سياست صادقانه عمل كنند/رقابت در چهارچوب نظام و اصول قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شريعتي، ظهر شنبه در چهارمين نشست از سلسله نشست هاي اخلاق انتخاباتي و انتخاب اخلاقي اظهار كرد: در مناظره ها و بحث هاي انتخاباتي رعايت اخلاق اسلامي در ميان كانديداها و رقبا ضروري است و در عين حال نامزدها نيز بايد در وعده و وعيدهاي ميدان سياست صادقانه عمل كنند و به امنيت ملي و لزوم برگزاري انتخاباتي رقابتي و آرام پايبند باشند.

وي سپس با تاكيد بر اينكه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا در خرداد ماه به صورت همزمان برگزار مي شود بنابراين از اهميت ويژه اي برخوردار است، افزود: در انتخابات رياست جمهوري مسئول اجرايي كشور انتخاب و قدرت اجرايي از يك رئيس جمهور به رئيس جمهور آينده سپرده مي شود.

حجت الاسلام شريعتي ادامه داد: انتخابات بسيار ضروري است و امروز دوست و دشمن بعد از فتنه 88 چشم اميد خود را بر نحوه برگزاري انتخابات دوخته اند.

رئيس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اين مطلب كه انتخابات رياست جمهوري بسيار مهم است و اهميت آن را آحاد جامعه خوب درك كرده و آن را رصد مي كنند، افزود: انتخابات شوراها نيز همانند انتخابات رياست جمهوري از حساسيت بالايي برخوردار است.

برنامه ریزی دشمنان برای کاهش مشارکت مردم و ایجاد التهاب

وي تاكيد كرد: دشمنان و بدخواهان نظام اسلامي در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بر دو محور كاهش مشاركت مردم و ايجاد آشوب ها و التهاب هاي اجتماعي در قبل از انتخابات، روز اخذ راي و در بعد از اخذ راي برنامه ريزي كرده اند.

وي تصريح كرد: مسئولين اجرايي و نظارتي در سطح ملي و استاني و شهرستاني برنامه ريزي هاي لازم را براي خنثي كردن توطئه هاي دشمنان به منظور برگزاري انتخاباتي سالم در كشور انجام داده اند و در اين راستا تعامل ميان ستاد انتخابات و هيئت هاي نظارت مجلس شوراي اسلامي و هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان در استان تشكيل و ايجاد شده است.

رئيس كل دادگستري خراسان رضوي با اشاره به ستاد پيشگيري از وقوع جرم عنوان كرد: دستور ستاد پيشگيري از وقوع جرائم انتخابات در قوه قضائيه به رياست دادستان كل كشور تشكيل شده و در استان نيز همزمان با نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين ستاد آغاز به كار كرده است.

تشکیل کارگروه های ستاد پیشگیری جرائم انتخاباتی

وي بيان كرد: تاكنون 8 كارگروه از ستاد پيگشيري جرائم انتخاباتي در شهرستان مشهد تشكيل و از هم اكنون قضات ويژه رسيدگي به جرائم انتخاباتي در دادگاه هاي عمومي و انقلاب استان تعيين شده و ليست آنها به هيئت نظارت مجلس و هيئت نظارت شوراي نگهبان ارسال شده است.

وي ادامه داد: ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي پيش از آغاز فعاليت انتخاباتي داوطلبين شوراي شهر و رياست جمهوري، تذكرات لازم را در جهت پيشگيري از وقوع ناهنجاريها به كانديداها و مسئولين ستادها خواهد داد.

رئيس كل دادگستري خراسان رضوي بيان كرد: از كانديداها، هواداران و رقباي انتخاباتي انتظار مي رود اصول رقابت سالم را رعايت و بايدها و نبايدهاي انتخابات اخلاقي را در نظر داشته باشند.

رقبای انتخاباتی مرزهای خود را با دشمن تعریف کنند

حجت الاسلام شريعتي گفت: در رقابت هاي انتخاباتي كانديداها بايد در چهارچوب نظام، خطوط قرمز، اصول قانون اساسي و ارزشهاي انقلاب اسلامي حركت كنند و رقباي انتخاباتي نيز بايد به خطوط امام و رهبري پايبند باشند و مرزهاي خود را با دشمن تعريف كنند.

وي بيان كرد: در مناظره ها و بحث هاي انتخاباتي رعايت اخلاق اسلامي در ميان كانديداها و رقبا ضروري است و در عين حال نامزدها نيز بايد در وعده و وعيدهاي ميدان سياست صادقانه عمل كنند و به امنيت ملي و لزوم برگزاري انتخاباتي رقابتي و آرام پايبند باشند.

وي با تاكيد بر اينكه رقابت كانديداها با يكديگر بايد بر اساس خدمت صورت بگيرد، افزود: آنچه در تبليغات انتخاباتي مطرح مي شود بايد قابليت اجرايي داشته و انصاف و مروت مدنظر قرار بگيرد.

حجت الاسلام شريعتي در خصوص نقش رسانه ها نيز يادآور شد: رسانه ها و مطبوعات نقش مهمي در جهت تبيين اخلاق انتخاباتي دارند و اگر آنها متعهدانه و مسئولانه در ترويج اخلاق انتخاباتي عمل كنند انتخاباتي سالم و پرشور برگزار خواهد شد.